В оккупированном Шахтерске раздались взрывы: оккупанты подтвердили прилеты по нефтебазе. Видео
Во временно захваченном войсками России Шахтерске в Донецкой области в ночь на 28 июля прогремели взрывы, на месте начался сильный пожар. Оккупационная "администрация" города подтвердила прилеты по нефтебазе.
Кадры с места события публиковали в местных Telegram-каналах. "Бавовна" в оккупированном населенном пункте произошла около трех часов ночи (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Инцидент прокомментировали в фейковой "администрации" Шахтерска. Там заявили, что возгорание произошло на территории нефтебазы.
Также представители оккупационных войск пожаловались, что пожар возник "в результате ракетного удара".
"28 июля 2023 года в результате ракетного удара произошло возгорание на территории нефтебазы. На месте происшествия работают службы оперативного реагирования", – говорится в сообщении.
Шахтерск расположен в Горловском районе Донецкой области. С апреля 2015 года город находится под контролем террористической группировки "ДНР".
Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Токмаке на Запорожье 27 июля произошла новая "бавовна". Местные жители слышали по меньшей мере пять взрывов, после чего последовала детонация.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!