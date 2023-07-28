В оккупированном Шахтерске раздались взрывы: оккупанты подтвердили прилеты по нефтебазе. Видео

Во временно захваченном войсками России Шахтерске в Донецкой области в ночь на 28 июля прогремели взрывы, на месте начался сильный пожар. Оккупационная "администрация" города подтвердила прилеты по нефтебазе.

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Кадры с места события публиковали в местных Telegram-каналах. "Бавовна" в оккупированном населенном пункте произошла около трех часов ночи (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Инцидент прокомментировали в фейковой "администрации" Шахтерска. Там заявили, что возгорание произошло на территории нефтебазы.

Также представители оккупационных войск пожаловались, что пожар возник "в результате ракетного удара".

"28 июля 2023 года в результате ракетного удара произошло возгорание на территории нефтебазы. На месте происшествия работают службы оперативного реагирования", – говорится в сообщении.

Шахтерск расположен в Горловском районе Донецкой области. С апреля 2015 года город находится под контролем террористической группировки "ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Токмаке на Запорожье 27 июля произошла новая "бавовна". Местные жители слышали по меньшей мере пять взрывов, после чего последовала детонация.

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