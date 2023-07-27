В оккупированном Токмаке произошла 'бавовна': слышали много взрывов и детонацию

В оккупированном Токмаке на Запорожье 27 июля произошла новая "бавовна". Местные жители слышали по меньшей мере пять взрывов, после чего последовала детонация.

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"Токмак принимает поздравления. Жители сообщают о нескольких очень громких взрывах", – сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. В то же время СМИ пишут, что с юга в Токмак "спешат скорые", поскольку оккупанты понесли серьезные потери.

А оккупационный "представитель главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области" коллаборант Владимир Рогов пожаловался, что Токмак находится "под массированным обстрелом РСЗО".

Он заявил, что в 17:00 ВСУ якобы выпустили "четыре ракеты" и что якобы есть один пострадавший.

"Три взорвались в переулке Роскошный, на улицах Комарова и Октябрьская. Четвертая упала в районе железнодорожного вокзала, но не взорвалась. Один человек пострадал. На месте работают оперативные службы. Информация уточняется", – утверждает коллаборант.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 24 июля ВСУ нанесли ракетный удар по оккупированному Токмаку, там прогремели четыре мощных взрыва. Федоров отметил, что "прожарка врага на юге продолжается".

– В сети показали спутниковые фото с последствиями взрывов в Веселом под Джанкоем 24 июля. На них заметны следы сильного пожара.

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