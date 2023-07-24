ВСУ нанесли ракетный удар по оккупированному Токмаку: серия взрывов прозвучала в районе логистической трассы

В понедельник, 24 июля, Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по временно оккупированному Токмаку в Запорожье. В городе прогремели 4 мощных взрыва.

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Информацию подтвердил украинский мэр Мелитополя Иван Федоров. Он констатировал, что "просмажка врага на Юге продолжается" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Украинский журналист Андрей Цаплиенко уточнил, что взрывы прогремели в районе логистической трассы оккупантов.

Telegram-канал мелитопольского партизанского отряда "Гнилая Черешня" опубликовал видео, на котором слышны звуки взрывов.

Напомним: "бавовна" посетил Токмак также 15 июля. Тогда на позициях противника зафиксировали три серии взрывов.

Кроме того, недавно Федоров заявил, что в городе Токмак Силы обороны поразили около 200 российских военных. Пострадал и так называемый комендант города. После этого россияне в панике начали вывозить свои семьи. Федоров добавил, что "по прогнозу жара будет только усиливаться".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 22 июля в поселке Октябрьское в Красногвардейском районе временно оккупированного Крыма прогремели мощные взрывы. Прилеты пришлись по составу боеприпасов, там началась детонация.

– как выяснилось, на военном складе в Октябрьском хранилось три тонны артиллерийских боеприпасов. Состав вспыхнул, якобы, после атаки беспилотного летательного аппарата.

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