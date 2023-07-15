В оккупированном Токмаке снова громко: на позициях врага зафиксировали три серии взрывов

В оккупированном Токмаке Запорожской области снова громко. На позициях врага зафиксировали три серии взрывов.

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Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"В Токмаке громко. Жители сообщают о третьей серии взрывов во временно оккупированном городе", – сообщил Иван Федоров.

В местных пабликах сообщили, что ОТРК прошли мимо ПВО оккупантов. Местные услышали несколько серий взрывов.

В то же время, согласно данным мониторинговых пабликов, в Токмаке были зафиксированы удары по позициям врага.

Отметим, недавно Федоров заявил, что в городе Токмак Силы обороны нанесли поражение примерно 200 российским военным. Также пострадал и так называемый "комендант города".

Ранее под Мелитополем российский офицер застрелил сослуживца, который мешал ему сдаться в плен вместе с "мобиками". Группа мобилизованных около из 90 человек понесла серьезные потери, и их командир решил сохранить жизни подчиненных.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники продолжают наносить удары по дислокациям российских оккупантов на временно захваченных территориях Украины. Под вечер воскресенья, 9 июля, бойцы ВСУ нанесли удар по расположению врага в захваченном войсками РФ Мелитополе.

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