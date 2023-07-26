Видны следы пожара: появились спутниковые фото последствий взрыва на аэродроме в поселке Веселое в Крыму
В сети опубликовали спутниковые снимки, на которых видны последствия взрывов в селе Веселое на территории временно оккупированного Крыма, прозвучавших 24 июля. На них заметны следы сильного пожара.
Там велись строительные работы, которые, по данным OSINT-аналитиков, начались еще в 2022 году. Снимки Planet.com опубликовало издание "Крым.Реалии" (чтобы посмотреть снимки, доскролльте до конца новости).
Всего с начала полномасштабной войны журналисты издания зафиксировали более 60 случаев ударов по военной и логистической структуре российской армии на Крымском полуострове.
Напомним: 24 июля во временно оккупированном Крыму дважды в сутки раздались взрывы. Сначала оккупанты сообщили о взрывах возле птицефабрики в Красногвардейском, однако уже через несколько минут заявили, что это "бомбят аэродром" в селе Веселое возле Красногвардейского.
Досталось и поселку Вольное, где "три ракеты ударили по складу с боеприпасами", после чего там начался пожар. Хотя судя по видео, снятому недалеко от места "бавовны", очевидцы все еще были уверены, что "прилетело по птицефабрике".
В тот день оккупанты "в целях безопасности" приостановили в районе движение по железной дороге и автомобильной трассе Джанкой – Симферополь.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– росСМИ выяснили, что 25 июля во временно оккупированном Крыму был нанесен ракетный удар по ремонтному батальону минобороны России в Красногвардейском районе. Вероятно, удар был нанесен украинскими ракетами британского происхождения Storm Shadow;
– министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина продолжит наносить удары по Крымскому мосту. Он подчеркнул, что выведение из строя незаконной переправы снизит боеспособность российских оккупантов и поможет спасти жизнь украинцев.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!