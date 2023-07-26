Видны следы пожара: появились спутниковые фото последствий взрыва на аэродроме в поселке Веселое в Крыму

В сети опубликовали спутниковые снимки, на которых видны последствия взрывов в селе Веселое на территории временно оккупированного Крыма, прозвучавших 24 июля. На них заметны следы сильного пожара.

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Там велись строительные работы, которые, по данным OSINT-аналитиков, начались еще в 2022 году. Снимки Planet.com опубликовало издание "Крым.Реалии" (чтобы посмотреть снимки, доскролльте до конца новости).

Всего с начала полномасштабной войны журналисты издания зафиксировали более 60 случаев ударов по военной и логистической структуре российской армии на Крымском полуострове.

Напомним: 24 июля во временно оккупированном Крыму дважды в сутки раздались взрывы. Сначала оккупанты сообщили о взрывах возле птицефабрики в Красногвардейском, однако уже через несколько минут заявили, что это "бомбят аэродром" в селе Веселое возле Красногвардейского.

Досталось и поселку Вольное, где "три ракеты ударили по складу с боеприпасами", после чего там начался пожар. Хотя судя по видео, снятому недалеко от места "бавовны", очевидцы все еще были уверены, что "прилетело по птицефабрике".

В тот день оккупанты "в целях безопасности" приостановили в районе движение по железной дороге и автомобильной трассе Джанкой – Симферополь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– росСМИ выяснили, что 25 июля во временно оккупированном Крыму был нанесен ракетный удар по ремонтному батальону минобороны России в Красногвардейском районе. Вероятно, удар был нанесен украинскими ракетами британского происхождения Storm Shadow;

– министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина продолжит наносить удары по Крымскому мосту. Он подчеркнул, что выведение из строя незаконной переправы снизит боеспособность российских оккупантов и поможет спасти жизнь украинцев.