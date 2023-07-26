ВСУ ударили Storm Shadow по ремонтному батальону оккупантов в Крыму, есть раненые – росСМИ

Во временно оккупированном Крыму был нанесен ракетный удар по ремонтному батальону минобороны России в Красногвардийском районе. Вероятно, удар был нанесен украинскими ракетами британского происхождения Storm Shadow.

Видео дня

В результате атаки были ранены по меньшей мере 6 российских оккупантов. Об этом сообщило издание независимых российских журналистов "Astra".

СМИ отметило, что ранения военные получили 25 июля в результате попадания по их расположению неустановленных ракет. Предположительно, это были ракеты Storm Shadow. В результате удара повреждено одно из строений расположения. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров.

Напомним: в Институте изучения войны сообщили, что после атаки БПЛА на Москву 24 июля и одновременно взрывов во временно оккупированном Крыму на российские власти посыпалась очередная волна критики. Сторонники войны снова упрекнули отечественную ПВО за то, что та позволила беспилотникам проникнуть вглубь столицы, и заявили, что информационная "победа" Кремля в таких случаях недолговечна.

В то же время советник мэра украинского Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в результате ударов по полуострову пострадали трое российских военнослужащих на военном аэродроме в селе Веселое (10 км юго-западнее Джанкоя). Также указал на дополнительные взрывы вблизи Красногвардейского (20 км к юго-западу от Джанкоя).

Как сообщал OBOZREVATEL:

– министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина продолжит наносить удары по Крымскому мосту. Глава ведомства подчеркнул, что выведение из строя незаконной переправы снизит боеспособность российских оккупантов и поможет спасти жизнь украинцев;

– на военном складе во временно оккупированном Крыму, где утром 22 июля прогремели мощные взрывы, хранилось три тонны артиллерийских боеприпасов. Состав вспыхнул якобы после атаки беспилотного летательного аппарата.