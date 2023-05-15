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В оккупированном Токмаке прогремели взрывы. Видео

Лилия Рагуцкая
War
1 минута
12,7 т.
В оккупированном Токмаке прогремели взрывы. Видео

Утро 15 мая во временно оккупированном Токмаке Запорожской области началось с "бавовны". В городе слышны громкие взрывы.

Видео дня

Об этом сообщил мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров. Он подчеркнул, что причины канонады устанавливаются.

"Понедельник для оккупантов Токмака Запорожской области начинается "тревожно". В пока еще  оккупированном городе серия взрывов. А как неделю начали, так ее и проведут. Уточняем детали, где взрывается", – отметил Федоров.

Он также опубликовал видео, на котором слышна громкая канонада.

В оккупированном Токмаке прогремели взрывы. Видео

Напомним, 13 мая под оккупированным Мариуполем Донецкой области прогремела серия взрывов.

По предварительным данным, поражено здание, где находились российские оккупанты. После мощных взрывов в направлении места попадания помчали десятки "скорых". Сообщалось о возможной ликвидации около 50 захватчиков.

Также сообщалось, что утром того же дня у оккупантов случилась "бавовна" в Луганске. Там было поражено старое здание академии МВД, которое с 2015 года российские оккупанты использовали для базирования своих войск.

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