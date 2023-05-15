В оккупированном Токмаке прогремели взрывы. Видео

Утро 15 мая во временно оккупированном Токмаке Запорожской области началось с "бавовны". В городе слышны громкие взрывы.

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Об этом сообщил мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров. Он подчеркнул, что причины канонады устанавливаются.

"Понедельник для оккупантов Токмака Запорожской области начинается "тревожно". В пока еще оккупированном городе серия взрывов. А как неделю начали, так ее и проведут. Уточняем детали, где взрывается", – отметил Федоров.

Он также опубликовал видео, на котором слышна громкая канонада.

Напомним, 13 мая под оккупированным Мариуполем Донецкой области прогремела серия взрывов.

По предварительным данным, поражено здание, где находились российские оккупанты. После мощных взрывов в направлении места попадания помчали десятки "скорых". Сообщалось о возможной ликвидации около 50 захватчиков.

Также сообщалось, что утром того же дня у оккупантов случилась "бавовна" в Луганске. Там было поражено старое здание академии МВД, которое с 2015 года российские оккупанты использовали для базирования своих войск.