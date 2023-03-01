В оккупированных Мелитополе и Энергодаре активисты начали превращать Z в песочные часы. Фото смелой акции

Российские оккупанты "пометили" символом войны РФ против Украины – буквой Z – все захваченные ими украинские города. Однако украинские партизаны превратили этот символ в своеобразное напоминание для захватчиков, что их время уходит.

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Во временно оккупированных Энергодаре и Мелитополе Запорожской области они превратили Z в песочные часы. Фото из оккупированных городов показали в Telegram-канале Движения сопротивления "Желтая Лента".

В Мелитополе и Энергодаре активисты превращают Z в песочные часы. Распространение листовок, желтых лент, превращение Z в песочные часы является мощным инструментом поднятия морального духа украинцев, именно это и делают активисты "Желтой ленты" в Мелитополе и Энергодаре!" – отметили в Движении сопротивления.

На опубликованных фотографиях импровизированные "песочные часы" окрашены в сине-желтые цвета. Следовательно, ни у кого не возникнет сомнений, для кого именно они "отсчитывают" время до конца.

Также партизаны напоминают оккупантам, что Вооруженные силы Украины все ближе, а также оставляют везде патриотическую символику, чтобы напомнить горожанам в оккупации: они не сами, а освобождение приближается с каждым днем.

"Благодаря совместным усилиям Украина одержит победу и вернет принадлежащую ей территорию – 603 700 км²", – добавили в "Желтой Ленте".

Напомним, ранее патриоты мощно напомнили оккупантам, что Крым – это Украина. На территории оккупированного украинского полуострова они распространили сотни открыток и желтых лент, ставших символом украинского сопротивления оккупации.

Также сообщалось, что накануне вышел фильм о движении сопротивления на временно оккупированных территориях. Лента под названием "Непокоренные. Украинские партизаны" рассказывает реальные истории украинцев, которые оказывают сопротивление на временно оккупированных территориях еще с начала 2014 года.

Режиссером фильма стал Мирослав Гай – актер, волонтер и блогер, который в 2014 году защищал Украину на Донбассе. Он в свое время поднял украинское знамя над горой Карачун под Славянском Донецкой области после того, как украинские воины выбили оттуда российских оккупантов.

На Карачуне была установлена телебашня, которая транслировала сигнал украинского телевидения в регионе.