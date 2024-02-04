В оккупированных областях 'наблюдателями' на 'выборах президента' хотят сделать студентов – ЦНС

На временно оккупированных территориях продолжается подготовка к "выборам президента РФ". Их проведение запланировано на март.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Там выборы называют "пропагандистским шоу".

Для организации фальсификаций россияне готовят "наблюдателей", которых планируют набрать среди студентов вузов. Оккупационная администрация поставила "университетам" соответствующий план, согласно которому каждый вуз должен отправить студентов, которые будут работать "наблюдателями". Они пройдут "обучение", где получат инструкции по поводу будущих фальсификаций "выборов".

В ЦНС подчеркивают, что "выборы" россияне будут проводить в течение нескольких дней, а для того чтобы создать видимость высокой явки будет разрешено "голосование" по месту жительства без российского паспорта, что позволит использовать заранее подготовленные группы "избирателей" на нескольких "участках" (так называемые "карусели").

Центр национального сопротивления отвечает, что никто не избежит ответственности за сотрудничество с оккупантами.

Как сообщает OBOZ.UA, провалы кафиров в войне против Украины привели к тому, что впервые за два десятилетия оппоненты российского президента Владимира Путина считают вероятной его отставку. В РФ спорят о том, кто может заменить главу Кремля.

"Признаки внутренней борьбы за власть, состоящую из двух основных альянсов: "партии войны" во главе с Кадыровым и Пригожиным и противоборствующей фракции, состоящей из органов безопасности, Шойгу и Валерия Герасимова, начальника Генштаба, вполне наглядны", – прокомментировал предприниматель и оппозиционер Михаил Ходорковский.

Он описал два возможных сценария на случай, если война и дальше будет провальной для Путина.

Согласно первым конкурентные лагеря в РФ объединяются и давят на Путина, чтобы он ушел в отставку. Главе Кремля обещают иммунитет и сохранение его богатств. В этом случае новым лидером РФ станет премьер-министр Михаил Мишустин. Однако в этом случае, считает Ходорковский, начнется борьба за то, кто будет контролировать его.

Второй сценарий предполагает столкновение между "партией войны" и их оппонентами в органах безопасности и обороны, которые гораздо более фрагментированы и деморализованы.

Как ранее сообщалось, новый командующий войсками РФ в Украине Сергей Суровикин может "утопить" Путина, поскольку на него сделали ставку рвущиеся к власти и готовые "снести" Путина.

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