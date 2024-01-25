'В окопах молятся даже атеисты': защитники из 47-й ОМБр 'Магура' рассказали, что главное во время штурмов

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", которые сейчас воюют под Авдеевкой, признаются что штурмовать вражеские посадки "веселее, чем обороняться" на своих позициях. Главным для себя называют обладание информацией о поле боя, ведь осведомленность спасает им жизнь.

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Об этом сказали бойцы Андрей "Прапор" и Александр "Борода" в видеоинтервью проекту "Український свідок". Они рассказали о страхе перед штурмом и куда он девается во время боя.

Сейчас побратимы воюют на Авдеевском направлении, а перед Новым годом приняли участие в ликвидации российских военных преступников, как цинично казнили трех украинских защитников под Работино на Запорожье.

"Штурмовать веселее, чем обороняться. Во время штурма ты владеешь информацией, а в обороне не знаешь, откуда лезет враг", – признался "Прапор".

Его побратим добавил, что штурм обычно длится недолго, максимум несколько часов.

"Когда они лезут, то ты развлекаешься, перестреливаешься с ними. Отработал – и пошел пить кофе. А сидеть на позициях двое-трех суток очень тяжело, тем более когда кроют минами и обстреливают из FPV. Ты ничего не можешь с этим поделать", – объяснил "Борода".

По словам Андрея, ему страшно только перед штурмом, когда едешь насмерть: либо чужую, либо свою.

"Мой страх – остаться без глаз или двух рук по плечу. Но это все пустяки, существуют же протезы, благодаря которым ты живешь полноценной жизнью. Зато ты участвовал в исторических событиях. Во время самого штурма снаряды падают совсем рядом, земля сыпется. Но у тебя есть цель, главное двигаться. Если будешь оставаться на одном месте, то тебя увидят и откроют по тебе огонь", – отметил он.

Защитники признаются, что в окопах молятся даже те их побратимы, которые называют себя атеистами.

"Люди начинают верить во все: командиров, планирование, может даже в Бога. В Bradley (боевая машина пехоты американского производства) я пытаюсь вспомнить какую-то молитву, хотя их не знаю", – отметил Андрей.

Со своей стороны Александр указал на то, что и перед штурмом, и после он благодарит всех, что остался жив. В своем подразделении они не оставляют места для ошибок.

"Если начинаешь паниковать, то побратим хорошей оплеухой тебе поможет. Но если человек не готов к штурму, пусть лучше остается дома и собирается с мыслями. Вместо нее на штурм пойдут ребята, которые к этому готовы", – выразил убеждение "Борода".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее операторы дронов 47-й ОМБр рассказали, как уничтожают врага под Авдеевкой. Бойцы отметили, что там оккупанты живут рядом с телами своих погибших товарищей.

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