В оккупированном Севастополе слышали звуки взрывов: было так громко, что дрожали окна

Утром 4 января в оккупированном Севастополе сообщили о взрывах. По данным очевидцев, они прозвучали около 05:00 в районе аэродрома Бельбек.

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"Район Фруктового (Бельбек. – Ред.), громыхнуло так, что окна затряслись", – пишут местные СМИ. Также звуки взрывов услышали в районе Солдатского пляжа.

Оккупационные власти пока никак не отреагировали на сообщения о возможной "бавовне".

Примечательно, что поздно вечером 3 января в сети писали о взрывах в Симферополе и Бахчисарае, однако в "оперативной службе" оккупантов заявили, якобы "все спокойно", "происшествий не зафиксировано", никаких "хлопков нет" и "ПВО не работала".

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 3 января взрывы раздались в российском Ростове-на-Дону. Судя по видео из города, там сработала ПВО.

Кроме того, днем во вторник сообщалось о взрывах в Джанкое, оккупанты заявили об уничтожении воздушной цели.