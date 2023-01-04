В оккупированном Севастополе слышали звуки взрывов: было так громко, что дрожали окна
Утром 4 января в оккупированном Севастополе сообщили о взрывах. По данным очевидцев, они прозвучали около 05:00 в районе аэродрома Бельбек.
"Район Фруктового (Бельбек. – Ред.), громыхнуло так, что окна затряслись", – пишут местные СМИ. Также звуки взрывов услышали в районе Солдатского пляжа.
Оккупационные власти пока никак не отреагировали на сообщения о возможной "бавовне".
Примечательно, что поздно вечером 3 января в сети писали о взрывах в Симферополе и Бахчисарае, однако в "оперативной службе" оккупантов заявили, якобы "все спокойно", "происшествий не зафиксировано", никаких "хлопков нет" и "ПВО не работала".
Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 3 января взрывы раздались в российском Ростове-на-Дону. Судя по видео из города, там сработала ПВО.
Кроме того, днем во вторник сообщалось о взрывах в Джанкое, оккупанты заявили об уничтожении воздушной цели.
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