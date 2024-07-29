В отключениях света виновата только Россия, а не власть, – Филатов

В проблемах со светом, водой и отоплением виновата не власть Украины, а Российская Федерация, ведущая войну.

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Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов в интервью РБК-Украина.

"И потому когда люди, не понимая это, постоянно в соцсетях обвиняют власть, они должны понимать, что ни власть, ни местная, ни центральная, ни правительство, ни президент в этом не виноваты. Виноваты в этом только наши враги, агрессоры, Российская Федерация", – сказал он.

Филатов призвал не искать виновных внутри страны, и "понимать, что нам нужно готовиться к, скажем так, сложным сценариям, и мы к ним готовимся."

По его словам, он много общается с людьми. К сожалению, иногда у них не коррелируются базовые вещи. Они не могут связать между собой отсутствие электроснабжения с отсутствием воды и отсутствием отопления. Но если нет электроснабжения, тогда не работают насосы.

Как отметил мэр Днепра, если не работают насосы, нет воды, а если не работают насосы, нет воды, а вода – это теплоноситель, то нет отопления.

"Я сейчас слышу очень много нареканий от наших жителей города, они говорят: ну мы понимаем, чего нет электричества, а чего воды нет? Так воды нет, потому что нет электричества", – сказал Филатов.

Напомним, по данным МВФ, масштабные атаки на украинский энергетический сектор в конце марта – в мае серьезно повредили или уничтожили около половины генерирующих мощностей (более 9 ГВт). Несколько тепловых (ТЭС) и гидроэлектростанций (ГЭС) в Киевской, Харьковской и Запорожской областях полностью разрушены, другие ТЭС и ГЭС повреждены в разной степени. Объем разрушенной мощности оценивается в более чем 80% для ТЭС и более 40% для ГЭС. По прогнозу экспертов, в середине осени в Украине могут на время отказаться от отключений света для населения.