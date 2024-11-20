В Пентагоне рассказали, есть ли признаки подготовки России к применению ядерного оружия

В министерстве обороны США отреагировали на изменение ядерной доктрины РФ. В Пентагоне назвали действия россиян "безответственными".

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В то же время в ведомстве отметили, что не наблюдают признаков подготовки России к применению ядерного оружия. Об этом во время брифинга заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, Соединенные Штаты не были удивлены изменением ядерной доктрины в России. При этом в Пентагоне подчеркнули, что Москва регулярно использует безответственную риторику в контексте угроз ядерным ударом.

В то же время спикер Пентагона отметила, что на сегодняшний день Соединенные Штаты не наблюдают никаких признаков, которые могли бы свидетельствовать о подготовке России к применению ядерного вооружения.

"Мы не удивлены обновлением Россией ее ядерной доктрины. Это то, о чем они сигнализировали, что намерены обновить ее в течение последних нескольких недель. Это та же безответственная риторика, которую мы видели раньше и которую мы, честно говоря, наблюдали в течение последних двух лет. Так что это то, за чем мы собираемся продолжать следить, но у нас нет никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине. И мы не видим никаких изменений, которые необходимо внести в нашу собственную ядерную позицию", – заявила представитель Пентагона.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину РФ. Соответствующий указ главный военный преступник России подписал на 1000-й день полномасштабной войны против Украины.

Ранее в Кремле признались, что решили изменить свою ядерную доктрину для того, чтобы угрожать странам Запада. По словам путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, РФ предупреждает Запад о последствиях в случае нападения.

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