В Пентагоне рассказали, когда планируют завершить обучение украинских военных на Abrams

В Министерстве обороны США заявили, что к концу лета первая группа украинских военнослужащих закончит обучение на американских танках Abrams. В Пентагоне отметили, что окончание программы обучения совпадет с ожидаемой осенней поставкой 31 единицы танка.

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В настоящее время украинские военные тренируются в Германии на специально оборудованных танках, поскольку обещанный 31 танк Abrams проходит ремонт. Об этом сообщает CBS News.

По словам двух высокопоставленных представителей армии США в Европе и Африке, 200 украинцев проходят третью неделю из ожидаемого 12-недельного плана обучения. В настоящее время они работают над индивидуальными навыками, а затем перейдут к различным навыкам подразделений, кульминацией которых станет подготовка войск на уровне батальона.

Также в Пентагоне подчеркнули, что всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США обучили более 11 тысяч украинцев на различных платформах. В настоящее время США обучают около 1700 воинов ВСУ.

M1 Abrams ("Абрамс" – назван в честь генерала Крейтона Абрамса, бывшего начальника штаба Армии США и командующего вооруженными силами США во Вьетнаме) – это американский основной боевой танк третьего поколения.

Танк был разработан компанией Chrysler Defense (сейчас – General Dynamics Land Systems) и поступает на вооружение с 1980 года, являясь главным основным боевым танком армии США. Кроме Соединенных Штатов, танк находится на вооружении армий Австралии, Египта, Кувейта, Саудовской Аравии, Ирака, Марокко, Тайваня и Польши. США планируют продлить срок службы танка до 2050 года.

Abrams построен по классической танковой схеме с экипажем из четырех человек (командир, наводчик, заряжающий, механик-водитель) и с пушкой высокой баллистики в качестве основного вооружения.

На танке M1 Abrams установлен газотурбинный двигатель мощностью 1500 лошадиных сил марки Honeywell AGT 1500 с шестиступенчатой (четыре вперед, две назад) автоматической коробкой передач Allison X-1100-3B.

Танк может развивать максимальную скорость 72 км/ч на дорожном покрытии и 48 км/ч по пересеченной местности. С выключенным регулятором хода двигателя скорость может достигать до 97 км/ч на шоссе, однако это может быть травмоопасным для экипажа.

Интересно, что двигатель может работать на дизельном топливе, керосине, моторном бензине любой марки, топливе для реактивных двигателей JP-4 или JP-8. К примеру, армия США использует авиационное топливо марки JP-8 для упрощения логистики. С этой же целью австралийские танковые войска используют дизельное топливо. Реактивное топливо обеспечивает лучшее ускорение, чем дизельное, но и расход его вдвое больше.

Топливные баки общим объемом 1900 л на авиационном топливе JP-8 обеспечивают операционную дальность всего 410 км (для сравнения: у дизельного танка Leopard 2 баки на 1160 л обеспечивают операционную дальность в 500 км).

Хотя танк и не предназначен для перевозки десанта на броне, некоторые инновации позволяют пехоте в боевых условиях ездить на танке, расположившись позади кормовой части башни. При этом солдаты могут фиксировать себя и свою оснастку с помощью веревки и ремней.

Напомним, Польша хочет открыть центр обслуживания американских танков Abrams. Также соседняя страна планирует наладить производство снарядов с обедненным ураном.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США заключило контракт с производителем военной техники General Dynamics Land Systems на изготовление танков Abrams. После выполнения работ эта бронетехника будет передана Вооруженным силам Украины.