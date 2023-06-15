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В Пентагоне рассказали, когда планируют завершить обучение украинских военных на Abrams

Алексей Лютиков
War
3 минуты
3,2 т.
В Пентагоне рассказали, когда планируют завершить обучение украинских военных на Abrams

В Министерстве обороны США заявили, что к концу лета первая группа украинских военнослужащих закончит обучение на американских танках Abrams. В Пентагоне отметили, что окончание программы обучения совпадет с ожидаемой осенней поставкой 31 единицы танка.

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В настоящее время украинские военные тренируются в Германии на специально оборудованных танках, поскольку обещанный 31 танк Abrams проходит ремонт. Об этом сообщает CBS News.

По словам двух высокопоставленных представителей армии США в Европе и Африке, 200 украинцев проходят третью неделю из ожидаемого 12-недельного плана обучения. В настоящее время они работают над индивидуальными навыками, а затем перейдут к различным навыкам подразделений, кульминацией которых станет подготовка войск на уровне батальона.

Также в Пентагоне подчеркнули, что всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США обучили более 11 тысяч украинцев на различных платформах. В настоящее время США обучают около 1700 воинов ВСУ.

M1 Abrams ("Абрамс" – назван в честь генерала Крейтона Абрамса, бывшего начальника штаба Армии США и командующего вооруженными силами США во Вьетнаме) – это американский основной боевой танк третьего поколения.

Танк был разработан компанией Chrysler Defense (сейчас – General Dynamics Land Systems) и поступает на вооружение с 1980 года, являясь главным основным боевым танком армии США. Кроме Соединенных Штатов, танк находится на вооружении армий Австралии, Египта, Кувейта, Саудовской Аравии, Ирака, Марокко, Тайваня и Польши. США планируют продлить срок службы танка до 2050 года.

Abrams построен по классической танковой схеме с экипажем из четырех человек (командир, наводчик, заряжающий, механик-водитель) и с пушкой высокой баллистики в качестве основного вооружения.

На танке M1 Abrams установлен газотурбинный двигатель мощностью 1500 лошадиных сил марки Honeywell AGT 1500 с шестиступенчатой (четыре вперед, две назад) автоматической коробкой передач Allison X-1100-3B.

Танк может развивать максимальную скорость 72 км/ч на дорожном покрытии и 48 км/ч по пересеченной местности. С выключенным регулятором хода двигателя скорость может достигать до 97 км/ч на шоссе, однако это может быть травмоопасным для экипажа.

Интересно, что двигатель может работать на дизельном топливе, керосине, моторном бензине любой марки, топливе для реактивных двигателей JP-4 или JP-8. К примеру, армия США использует авиационное топливо марки JP-8 для упрощения логистики. С этой же целью австралийские танковые войска используют дизельное топливо. Реактивное топливо обеспечивает лучшее ускорение, чем дизельное, но и расход его вдвое больше.

Топливные баки общим объемом 1900 л на авиационном топливе JP-8 обеспечивают операционную дальность всего 410 км (для сравнения: у дизельного танка Leopard 2 баки на 1160 л обеспечивают операционную дальность в 500 км).

Хотя танк и не предназначен для перевозки десанта на броне, некоторые инновации позволяют пехоте в боевых условиях ездить на танке, расположившись позади кормовой части башни. При этом солдаты могут фиксировать себя и свою оснастку с помощью веревки и ремней.

В Пентагоне рассказали, когда планируют завершить обучение украинских военных на Abrams
Танк M1 Abrams
В Пентагоне рассказали, когда планируют завершить обучение украинских военных на Abrams
Танк M1 Abrams производит выстрел
Танк M1 Abrams

Напомним, Польша хочет открыть центр обслуживания американских танков Abrams. Также соседняя страна планирует наладить производство снарядов с обедненным ураном.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США заключило контракт с производителем военной техники General Dynamics Land Systems на изготовление танков Abrams. После выполнения работ эта бронетехника будет передана Вооруженным силам Украины.

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