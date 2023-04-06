Пентагон заключил контракт на $27,1 млн на изготовление танков Abrams, которые будут переданы Украине

Министерство обороны США заключило контракт с производителем военной техники General Dynamics Land Systems на изготовление танков Abrams. После выполнения работ эта бронетехника будет передана Вооруженным силам Украины.

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Фиксированная сумма контракта составляет 27,1 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

В заявлении минобороны Соединенных Штатов не говорится, о каком количестве танков идет речь. Подрядной деятельностью будет заниматься командование армии США по контрактам из Детройтского танкового арсенала.

"Компания General Dynamics Land Systems, Стерлинг-Хайтс, штат Мичиган, получила контракт с твердо фиксированной ценой на сумму 27 100 000 долларов США. Заявки были запрошены через Интернет, одна получена", – говорится в сообщении Пентагона.

Стоит отметить, что производитель военной техники General Dynamics Land Systems обязуется изготовить танки Abrams до 29 сентября 2023 года.

M1A1 Abrams оснащен 120-мм гладкоствольной пушкой M256, боекомплект содержит не более 40 снарядов. Вес танка – 61,3 тонны, он имеет усиленное бронирование корпуса и новую систему защиты от средств массового поражения со встроенным кондиционером. Максимальная скорость движения машины – 67 км/ч. Экипаж танка состоит из четырех человек.

Напомним, бойцы Вооруженных сил Украины скоро начнут тренировки на американских танках M1 Abrams. Сейчас в министерстве обороны США заканчивают закупку необходимого оборудования для обучения украинских военных. Всего же США планируют передать Украине более 30 танков Abrams.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена ускорит поставку американских боевых танков M1 Abrams в Украину на 9 месяцев. Ожидается, что украинская армия получит их до осени.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина начала получать современные западные танки, в частности немецкие Leopard, британские Challenger и американские Abrams, а также модернизированные советские версии Т-72. Некоторые уже доставлены в страну, другие приедут в конце весны, а прибытия иных придется ждать по меньшей мере до осени.

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