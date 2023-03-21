США могут передать Украине танки Аbrams ранее обещанных сроков – Белый дом

Администрация президента США Джо Байдена ускорит поставку американских боевых танков M1 Abrams в Украину на 9 месяцев. Ожидается, что украинская армия получит их до осени.

Видео дня

Об этом сообщил Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с этим вопросом. По их информации , Пентагон намерен объявить ускоренный график вечером во вторник, 21 марта.

По информации издания, США намерены отправить в Киев 31 танк Abrams.

"Этот шаг подчеркивает срочность, которую США и их союзники ощущают в своей поддержке Украины перед лицом постоянных ракетных и артиллерийских обстрелов России", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что серьезное количество западных танков в Украине будет уже в апреле. По ее словам, официальный Берлин обещал поставить первые танки Киеву в конце марта. Она также выразила уверенность в том, что количество танков, "о котором сейчас идет речь, наверняка будет больше".

Кроме того, премьер-министр Испании Педро Санчес, посетивший Украину 23 февраля, пообещал Киеву системы ПВО и танки третьего поколения Leopard 2. А президент Польши Анджей Дуда накануне заявил, что польские Leopard 2 уже готовы к отправке в Украину.

Со своей стороны о готовности передать ВСУ Leopard 2 также заявила Швеция. В минобороны Британии говорят, что танки Challenger прибудут в Украину весной. Вероятно, украинская армия получит более 14 обещанных машин.