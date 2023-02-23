Польские Leopard 2 готовы к отправке в Украину, – президент Польши Дуда

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что польские танки Leopard 2, которые страна пообещала украинской армии, уже готовы для отправки в Украины. Военные в данное время проходят учения на этой военной технике.

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Об этом польский президент сказал в интервью CNN 22 февраля. По словам Дуды, украинские солдаты вместе с Leopard могут вернуться в Украину уже в течении месяца.

Однако, по словам президента Польши, в передаче техники есть проблема. Она связана с тем, что Варшава ждет запчасти для боевых танков от Берлина. При чем, такая проблема и у других стран.

"У немцев серьезные проблемы с запчастями. Мы не понимаем этой ситуации, но так оно и есть. Наши танки Leopard готовы для Украины. В нашем учебном центре проходят обучение украинские танкисты, мы их готовим", – сказал Дуда.

Политик также сделал акцент на том, что современное вооружение имеет ключевое значение для защиты Украины от страны-агрессора России. Он сказал, что это в том числе и истребители. Однако, как отметил Дуда, обращению с польскими самолетами МиГ-29 украинские пилоты обучены, а вот с американскими или французскими истребителями – нет. Этот процесс может занять много времени.

"Вопрос в том, когда украинские пилоты будут к этому готовы. Подготовка пилота гораздо сложнее и дольше, чем подготовка оператора танка", – сказал президент Польши.

Отметим, что днем ранее представитель МИД Польши Лукаш Ясина сказал, что через 2-3 недели Польша может поставить Украине 14 танков Leopard 2. Это случится сразу после того, як украинские военные закончат обучение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в правительстве Польши заявили о готовности отремонтировать танки Leopard для Украины. Кроме того, Польша подтвердила свое желание передать истребители Миг-29 и F-16.

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