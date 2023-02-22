Польша передаст Украине 14 танков Leopard 2 в ближайшие недели

Польша в скором времени поставит Украине 14 танков Leopard 2. Это случится через 2-3 недели после учений бойцов Вооруженных сил Украины.

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Соответствующее заявление сделали в Министерстве иностранных дел страны Польши, сообщает CNN. Более того, пресс-секретарь ведомства Лукаш Ясина, заявил, что Варшава поддерживает и отправку истребителей Миг-29 и F-16 в Киев, но пока для реализации этого решения не достигнут консенсус между странами НАТО.

"Точно так же, как это было с танками, мы надеемся, что эта коалиция будет достаточно большой, чтобы поддерживать украинцев все больше и больше. Самолеты очень полезны в украинской войне", – сказал Ясина.

В то же время он признался, что считает это вполне реальным.

"Тем не менее, я оптимист. Но мы являемся членом НАТО, и мы хотим достичь согласия по всем таким вопросам, чтобы участвовать в этом вместе, потому что альянс сильнее, когда мы вместе", – сказал Ясина.

Отметим, недавно стало известно, что правительство Польши заявило о готовности отремонтировать танки Leopard для Украины. Кроме того, Польша подтвердила свое желание в передаче истребителей Миг-29 и F-16.

Как сообщал OBOZREVATEL, танки Leopard 2A4, передачу которых союзники согласовали для ВСУ, окажутся в Украине уже в марте 2023 года. Те из них, которые предоставила Канада, сегодня находятся в Польше, куда также прибыли инструкторы для обучения украинских военных.

Также OBOZREVATEL писал, что в Австрии заявили, что не хотят учить украинских военнослужащих работе с основным боевым танком Leopard 2. По словам министра обороны Клаудии Таннер, это было "суверенное решение каждого государства поддержать Украину в пределах своих законов".

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