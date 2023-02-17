Польша готова отремонтировать танки Leopard для Украины и рассматривает передачу самолетов МиГ-29

Правительство Польши заявило о готовности отремонтировать танки Leopard для Украины. Кроме того, Польша подтвердила свое желание в передаче истребителей Миг-29 и F-16.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Польши. Важным условием начала ремонта танков является предоставление Германией необходимых запчастей.

"BUMAR выполняет заказы Министерства национальной обороны. Польша передала танки Т-72 Украине, есть средства на ремонт еще 34 танков. Также BUMAR ремонтирует танки Leopard 2А4. Мариуш Блащак планирует отремонтировать Leopard для Украины, но запчасти должны быть доставлены из Германии. Глава Минобороны ведет переговоры по этому поводу", – говорится в сообщении.

Так, польский механический завод "Бумар-Лабенды" уже начал ремонт танков Leopard 2А4. При этом министр обороны Мариуш Блащак предлагает начать ремонт данного вооружения для дальнейшей поставки в Украину.

Однако для успешного ремонта Leopard, Германия должна передать Польше нужные запчасти. Между странами уже ведутся переговоры по этому вопросу.

Также Польша готова передать Украине истребители Миг-29 и присоединиться к странам, которые передадут истребители F-16.

Президент Польши Анджей Дуда считает, что к вопросу поставок истребителей для Украины необходимо подойти со всей серьезность. Он подчеркнул, что для этого необходимо провести масштабное обучение украинских пилотов.

"Подготовка украинских пилотов требует долгих месяцев обучения, в этом нет никаких сомнений", – подчеркнул Дуда.

При этом он заявил, что готов сейчас передать Украине самолеты МиГ-29, так что пилоты смогут летать на них сразу.

"На самом деле они могли бы на них просто сразу улететь домой. Поэтому, без сомнения, если будут переданы самолеты MиГ-29, то они смогут немедленно усилить защиту Украины, и это очень важно. Конечно, очень мало стран НАТО имеет самолеты МиГ. У нас еще есть несколько таких самолетов, и мы будем рассматривать этот вопрос", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Танки Leopard 2A4, передачу которых союзники согласовали для ВСУ, окажутся в Украине уже в марте 2023 года. Те из них, которые предоставила Канада, сегодня находятся в Польше, куда также прибыли инструкторы для обучения украинских военных.

– В Австрии заявили, что не хотят учить украинских военнослужащих работе с основным боевым танком Leopard 2. По словам министра обороны Клаудии Таннер, это было "суверенное решение каждого государства поддержать Украину в пределах своих законов".

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