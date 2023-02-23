''Ведем тесный диалог'': Швеция заявила о готовности предоставить Украине танки Leopard 2

Министр обороны Швеции Пал Йонсон заявил, что его страна готова отправить часть своих боевых танков Leopard в Украину. Также глава оборонного ведомства анонсировал очередной пакет помощи для борьбы с российской агрессией.

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По словам Йонсона, очередной транш военной помощи будет включать в том числе боевые машины пехоты. Об этом сообщает Reuters.

Министр обороны подчеркнул, что Швеция готова помочь Украине отразить наступление российских оккупационных войск. По словам Йонсона, БМП, которые Украина получит в очередном пакете помощи, станут основным вкладом страны в Украину с точки зрения техники для наземных боевых действий.

Швеция также готовится отправить Украине передовую артиллерийскую систему Archer. Кроме того, в шведском парламенте растет поддержка, чтобы дополнительно предоставить Украине танки Leopard.

"Мы открыты для этого и ведем тесный диалог по этому поводу прежде всего с Германией", – сказал Йонсон.

Напомним, в Швеции заявили о подготовке передачи военной помощи Украине, которая борется с российской агрессией. Воинам ВСУ поступят десятки БМП и артиллерийские установки Archer, которые эксперты называют точным инструментом для нанесения "хирургических" ударов.

Ранее сообщалось, что в середине декабря правительство Швеции приняло девятый пакет военной помощи Украине – на 50% больше предыдущего. Он содержал средства противовоздушной обороны, снаряжение для еще одного вида ПВО, а также зимнюю амуницию для украинских военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, с началом 2023 года Швеция назвала военную поддержку Украины одним из приоритетов председательства в Европейском Союзе. Там подчеркнули, что единство стран-партнеров является ключом к безопасности, устойчивости и процветанию ЕС.

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