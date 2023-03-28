Сколько и какие танки Украина планирует получить от партнеров: все цифры. Инфографика

Украина начала получать современные западные танки, в частности, немецкие Leopard, британские Challenger и американские Abrams, а также модернизированные советские версии Т-72. Одни из них уже доставлены в страну, другие приедут в конце весны, а прибытия некоторых придется ждать по меньшей мере до осени 2023 года.

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В целом союзники пообещали Киеву сотни танков. Данные о том, от каких стран, сколько и какие именно машины получит наша армия, собрало в одной инфографике издание "Слово и дело" (чтобы просмотреть изображение, доскролльте новость до конца).

На сегодня известно, что от Германии Украине поступило 18 из обещанных танков Leopard 2 A6 – на четыре больше, чем было согласовано. В то же время в кооперации с Данией и Нидерландами Берлин должен поставить 178 таких машин версии Leopard 1 A5. В правительстве Дании подчеркнули, что первые единицы этой техники поступят Киеву весной этого года.

Также в стране уже заявили о появлении Challenger2, которых Британия обещала поставить 28 единиц. На днях отмечалось, что украинские военные завершили обучение по управлению этими танками, а 28 марта министр обороны Алексей Резников официально сообщил о прибытии в Украину первой партии Challenger 2.

От союзной Польши наше государство уже получило 14 Leopard 2 A4, а также большую часть модернизированных советских Т-72. В ближайшее время ожидается передача Киеву от Варшавы еще и 30 танков PT-91 Twardy.

Примечательно, что танки Leopard 2 разной модификации украинская армия также должна получить от Испании (10 единиц, первую партию обещают в ближайшее время), Швеции (10 единиц), Канады (обещано восемь, но четыре из них уже в Украине), Финляндии (шесть танков для разминирования, первая партия уже есть), Португалии (три единицы, которые будут в ближайшее время). Норвегия уже доставила Украине все выделенные восемь Leopard 2 A4.

Среди прочих Франция передала первую партию легких колесных танков AMX-10 RC – 14 единиц из обещанных 40. Чехия обещала предоставить 90 модернизированных Т-72Б, Марокко – 30, к тому же первые единицы этой бронетехники уже поступили.

Отмечается, что дольше всего – предварительно, до осени этого года – Киеву придется ждать прибытия американских танков M1 Abrams, которых США пообещали дать 31 единицу.

Ранее отмечалось, какие страны и сколько бывших советских танков готовы передать Вооруженным силам Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель Генштаба Эстонии полковник Тармо Кундли выразил убеждение, что в ближайшее время погода позволит ВСУ начать более масштабные танковые маневры. По его словам, они должны переломить ход войны.

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