Шольц официально подтвердил передачу 18 обещанных танков Leopard 2: уже прибыли в Украину

Правительство Германии официально подтвердило передачу 18 обещанных танков Leopard 2. Боевые машины уже доставлены в Украину.

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Об этом сообщает немецкое издание N-tv.de. Минобороны Украины также подтверждает доставку западных бронетанковых технологий.

"Мы осуществили поставки, как и было заявлено", – подчеркнул глава немецкого правительства, комментируя информацию в СМИ о передаче танков Украине.

Федеральное министерство обороны Германии в Twitter также заявило о передаче 18 танков Leopard 2 и боеприпасов.

"Обещано – доставлено: 18 Leopard 2 A6 плюс пакеты боеприпасов и запчастей прибыли сегодня в Украину", – говорится в сообщении.

Также важно отметить, что поставку вооружения подтвердили и в Украине. Министр обороны Алексей Резников поблагодарил запад за оружейную поддержку.

"Еще год назад никто бы не мог подумать, что поддержка партнеров будет столь мощной. Что весь цивилизованный мир перезагрузится и в конце концов сопротивится кровавому агрессору, стране-террористу РФ", – пишет Резников в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что обещанные ФРГ и Португалией Leopard 2 могут быть доставлены в Украину уже в конце марта. По его словам, речь идет о 21 единице бронетехники.

– Оккупанты уже успели похвастаться "захватом первого немецкого танка Leopard 2 в Бахмуте" с экипажем из "польских наемников". Сделали это они даже раньше, чем техника прибыла в нашу страну. А проиллюстрировали фейк фотографией, сделанной на полигоне в Германии пять лет назад.

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