Оккупанты похвастались захватом танка Leopard с ''польскими наемниками'' и феерически опозорились. Фото

Российские оккупанты заявили, что в результате "умелого маневра" захватили первый немецкий танк Leopard 2 в Бахмуте. Они также похвастались фото с "целехоньким" чудом немецкой оборонной промышленности и уверили, что весь экипаж боевой машины состоял из "польских наемников".

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На это обратил внимание журналист Сергей Ауслендер. Он также разоблачил очередную "победу" "второй армии мира".

"Все, первый "Леопард" захвачен в Бахмуте, вместе с экипажем. Новенький, целехонький, с полным БК и документацией. Этот факт подтвердил замсекретаря Донецкого отделения "Единой России" Алексей Муратов (а какие у нас основания не верить этому достойному человеку?)", – иронизирует Ауслендер.

Журналист также привел цитату "достойного человека" Муратова. Он, вслед за "представителями властей "ДНР", в частности, "советника главы "ДНР" Пушилина Яна Гагина, уверяет: вместе с немецким танком оккупанты также захватили в плен "польских наемников".

"Насколько мне известно, экипаж захваченного танка – польские наемники. Польша вообще проявляет максимальную агрессию и занимает даже более антироссийскую позицию, чем другие страны коллективного Запада", – выдал "единоросс".

"Победу" оккупанты "подтвердили" фото с "захваченным танком", на который водружен российский триколор. Но вот незадача: в отличие от россиян, в Украине умеют пользоваться поиском по картинкам. Именно такую несложную манипуляцию провел Ауслендер – и оказалось, что Leopard 2 "вторая армия мира" "захватила" на немецком полигоне пять лет назад.

"На одном фото – "захваченный умелым маневром" "Леопард" с торчащим из него аквафрешем, на другом – оригинал снимка пятилетней давности – с немецкого полигона. Совсем не умеют поиском пользоваться, дебилы", – прокомментировал результаты своего поиска журналист.

К слову, примечательно, что упомянутый ранее Муратов в своем комментарии о "захваченном танке" и "польских наемниках" нашел в Польше "нацизм".

"Не так давно польский премьер заявлял о готовности Польши взять на себя ответственность за формирование, как он выразился, "нового мирового порядка". Что является прямой отсылкой к риторике Гитлера и Геббельса", – заявил представитель путинской партии, вероятно, забыв, что президент РФ Владимир Путин уже год как во всех своих публичных выступлениях усиленно "формирует контуры многополярного мироустройства" и мечтает о "смене миропорядка".

Напомним, буквально накануне, 28 февраля, российские оккупанты пожаловались на танки Leopard в районе Бахмута. Их бдительные захватчики заметили на поле боя еще до начала поставок западными партнерами.

На самом же деле первые танки страны Запада обещают передать до конца марта. При этом Польша, к которой так неровно дышат российские пропагандисты, на днях заявила, что передаст Украине еще 10 танков Leopard 2 и 60 танков Т-72 и PT-91 Twardy. Произойдет это, согласно прогнозам, через несколько недель.