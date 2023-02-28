Оккупанты пожаловались на танки Leopard в районе Бахмута

Танки Leopard, переданные Украине западными партнерами, вероятно, уже открыли охоту на окупантов на восточном фронте. Россияне заметили их, в частности, в районе Бахмута Донецкой области.

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На это пожаловался советник главаря "ДНР" Дениса Пушилина Ян Гагин, сообщили пропагандистские СМИ. Украинская сторона выхода западных танков на боевые задачи пока не комментировала.

Напомним: 24 февраля Польша объявила об отправке первых танков Киеву. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что боевые танки Leopard 2 уже прибыли в Украину. Подтвердил это и президент Украины Владимир Зеленский.

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