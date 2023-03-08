"Могут прибыть все вместе": Писториус назвал сроки поставки Украине танков Leopard 2 от Германии и Португалии
Министр обороны Германии Борис Писториус рассказал, когда основные боевые танки Leopard 2, обещанные Германией и Португалией, могут прибыть в Украину. По его словам, техника может быть доставлена в нашу страну уже в конце марта.
По его словам, речь идет о 21 единице бронетехники. Об этом сообщает издание Spiegel.
Глава немецкого оборонного ведомства подчеркнул, что танки прибудут в Украину с подготовленными экипажами, а затем смогут отправиться на поле боя.
Также Писториус уточнил, что к концу марта ожидается передача 18 танков от Германии и еще трех "Леопардов" от Португалии.
"Я могу сказать вам, что я только что узнал, что 18 немецких танков Leopard 2A6 и три португальских танка могут все вместе прибыть в Украину в этом месяце", – заявил министр обороны Германии.
Напомним, Польша в ближайшие дни передаст Украине еще одну партию Leopard 2. Речь идет об оставшихся 10 из 14 обещанных немецких боевых танков.
Ранее Польша пообещала передать Украине дополнительные 60 танков. 30 из них – польские PT-91 Twardy. Всего западные союзники пообещали Киеву более 300 танков.
Как сообщал OBOZREVATEL, первые четыре танка Leopard 2 прибыли в Украину в годовщину масштабного вторжения РФ 24 февраля. Партию передал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе визита в Киев.
К слову, немецкий оружейный концерн Rheinmetall ведет переговоры о строительстве танкового завода на территории Украины. По словам главного исполнительного директора компании Армина Паппергера, на строительство предприятия могут выделить 200 миллионов евро.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!