'Могут прибыть все вместе': Писториус назвал сроки поставки Украине танков Leopard 2 от Германии и Португалии

Министр обороны Германии Борис Писториус рассказал, когда основные боевые танки Leopard 2, обещанные Германией и Португалией, могут прибыть в Украину. По его словам, техника может быть доставлена в нашу страну уже в конце марта.

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По его словам, речь идет о 21 единице бронетехники. Об этом сообщает издание Spiegel.

Глава немецкого оборонного ведомства подчеркнул, что танки прибудут в Украину с подготовленными экипажами, а затем смогут отправиться на поле боя.

Также Писториус уточнил, что к концу марта ожидается передача 18 танков от Германии и еще трех "Леопардов" от Португалии.

"Я могу сказать вам, что я только что узнал, что 18 немецких танков Leopard 2A6 и три португальских танка могут все вместе прибыть в Украину в этом месяце", – заявил министр обороны Германии.

Напомним, Польша в ближайшие дни передаст Украине ​​еще одну партию Leopard 2. Речь идет об оставшихся 10 из 14 обещанных немецких боевых танков.

Ранее Польша пообещала передать Украине дополнительные 60 танков. 30 из них – польские PT-91 Twardy. Всего западные союзники пообещали Киеву более 300 танков.

Как сообщал OBOZREVATEL, первые четыре танка Leopard 2 прибыли в Украину в годовщину масштабного вторжения РФ 24 февраля. Партию передал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе визита в Киев.

К слову, немецкий оружейный концерн Rheinmetall ведет переговоры о строительстве танкового завода на территории Украины. По словам главного исполнительного директора компании Армина Паппергера, на строительство предприятия могут выделить 200 миллионов евро.