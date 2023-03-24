В ближайшее время погода позволит ВСУ использовать танки на востоке Украины, – представитель Генштаба Эстонии

Давление России на восточном направлении по сравнению с прошлой неделей усилилось. Несмотря на это, оккупантам не удалось захватить новые территории. А в ближайшее время погода позволит ВСУ начать более масштабные танковые маневры, которые должны переломить ход войны.

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Об этом пишет эстонское издание ERR, ссылаясь на заявление представителя Генштаба Эстонии полковника Тармо Кундли, сделанное им во время еженедельного брифинга.

"Прогноз погоды показывает, что на востоке Украины сохранится теплая и сухая погода, а значит, через пару недель погода и почва уже не будут ограничивать маневры, и тогда будет видно, кто возьмет инициативу и как это будет действовать", – сказал Кундла.

Последовавшая после зимы оттепель и весенние дожди сделали почву в Украине настолько мягкой, что в это время по местности не может передвигаться тяжелая техника, в частности танки.

Кундла отметил, что страны Запада пообещали и уже отправили в Украину танки Leopard 2 немецкого производства, с помощью которых Киев надеется переломить ход войны.

Также представитель Генштаба Эстонии отметил, что российская армия нуждается в значительных человеческих ресурсах как для компенсации потерь в Украине, так и для формирования новых подразделений.

В России началась новая призывная кампания, которая в этот раз касается и жителей крупных городов. Кундла отметил, что большая разница по сравнению с набором, который был прошлой осенью, заключается в том, что теперь призывать в армию начали и в крупных городах России с более богатым населением. Раньше на войну в Украину мужчин забирали преимущественно из окрестностей страны и регионов с большим количеством нероссийского населения.

"Можно сказать, что война теперь станет гораздо ближе жителям западных регионов России", – подчеркнул полковник.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам американского советника Залужного Дэна Райса, весной Украина проведет мощное контрнаступление и освободит оккупированные территории. По его словам, сейчас на фронте Россия уничтожает свои лучшие подразделения.

На сегодняшний день самая сложная ситуация на фронте остается на Бахмутском направлении, где российские оккупанты интенсивно штурмуют позиции Вооруженных сил Украины, используя своих солдат как пушечное мясо.

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