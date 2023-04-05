Воины ВСУ скоро начнут тренироваться на танках Abrams – Пентагон

Бойцы Вооруженных сил Украины скоро начнут тренировки на американских танках M1 Abrams. Сейчас в Министерстве обороны США заканчивают закупку необходимого оборудования для обучения украинских военных.

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Всего же США планируют передать Украине более 30 танков Abrams. Об этом заявил представитель Пентагона, передает CNN.

Чиновник минобороны США отметил, что тренировки украинцев на американских танках M1 Abrams еще не начались, но начнутся "относительно скоро". Высокопоставленный представитель министерства обороны добавил, что сейчас завершается закупка необходимого для тренировок оборудования.

"Обучение Abrams еще не началось… Мы все еще работаем над закупкой оборудования, поэтому мы еще не начали обучение, но я ожидаю, что это произойдет относительно скоро", – сказал чиновник во время брифинга.

В Пентагоне напомнили, что в США обучение прошли уже более 7000 украинских военнослужащих с начала российского вторжения. Что касается танков Abrams, Соединенные Штаты планируют передать Украине 31 единицу – численность танкового батальона.

Стоит отметить, что США согласились отправить танки в январе этого года после внезапного отказа от заявленной политики, согласно которой Abrams были слишком сложными в обслуживании для украинских сил в разгар войны. После этого другие союзники Украины начали массово сообщать о согласии передать свои танки.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена ускорит поставку американских боевых танков M1 Abrams в Украину на 9 месяцев. Ожидается, что украинская армия получит их до осени.

Ранее сообщалось, что Украина начала получать современные западные танки, в частности, немецкие Leopard, британские Challenger и американские Abrams, а также модернизированные советские версии Т-72. Одни из них уже доставлены в страну, другие приедут в конце весны, а прибытия некоторых придется ждать по меньшей мере до осени 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину продолжает прибывать западное вооружение, переданное партнерами и необходимое Вооруженным силам для будущего контрнаступления. Военный эксперт Нико Ланге прогнозирует, что "день Х" для путинской армии наступит уже в мае.

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