В первых рядах снова смертники из ЧВК 'Вагнер': пограничники рассказали о защите Бахмута

Украинские пограничники, которые совместно с другими подразделениями стоят на защите Бахмута в Донецкой области, ликвидировали наемников ЧВК "Вагнер". Последние в течение многих месяцев пытаются прорвать оборону. Теперь российские оккупанты были закреплены на позициях, но это оказалось недолгим.

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Бойцы рассказали о защите города от российских оккупантов в Telegram. По их словам, "вагнеровцы-смертники" снова в первых рядах брошены как пушечное мясо.

"Вчера противник активно обстреливал позиции защитников Бахмута с танков, артиллерии и минометов. После начал атаки малыми группами, а с наступлением темноты – более многочисленными отрядами наемников. На отдельных направлениях захватчики пытались прорвать оборону до ночи", – сообщили пограничники.

Ликвидировать наемников удалось из стрелкового оружия.

"Пограничники отбили "мясные волны" из стрелкового оружия и минометов", – добавили в пресс-службе.

Также бойцы рассказали, что некоторые наемники зашли в здание.

"Четверо "вагнеровцев", которые смогли закрепиться в здании, были ликвидированы. Потери агрессора доразведываются", – сообщили пограничники.

Как сообщал OBOZREVATEL, командир отдельной тактической группы аэроразведки "Птицы Мадьяра" заявил, что за последние сутки армия противника не достигла ни единой территориальной победы в Бахмуте. Враг мстит за свои неудачи беспрерывным и безжалостным обстрелом города из "градов", артиллерии, минометов.

В институте изучения войны убеждены, что вражеские солдаты стремятся захватить Бахмут к годовщине своего вторжения в Украину. Военные эксперты говорят, что для этого захватчикам нужно достичь значительно более высоких темпов наступления, чем наблюдались в последнее время.

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