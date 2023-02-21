В первых рядах снова смертники из ЧВК "Вагнер": пограничники рассказали о защите Бахмута
Украинские пограничники, которые совместно с другими подразделениями стоят на защите Бахмута в Донецкой области, ликвидировали наемников ЧВК "Вагнер". Последние в течение многих месяцев пытаются прорвать оборону. Теперь российские оккупанты были закреплены на позициях, но это оказалось недолгим.
Бойцы рассказали о защите города от российских оккупантов в Telegram. По их словам, "вагнеровцы-смертники" снова в первых рядах брошены как пушечное мясо.
"Вчера противник активно обстреливал позиции защитников Бахмута с танков, артиллерии и минометов. После начал атаки малыми группами, а с наступлением темноты – более многочисленными отрядами наемников. На отдельных направлениях захватчики пытались прорвать оборону до ночи", – сообщили пограничники.
Ликвидировать наемников удалось из стрелкового оружия.
"Пограничники отбили "мясные волны" из стрелкового оружия и минометов", – добавили в пресс-службе.
Также бойцы рассказали, что некоторые наемники зашли в здание.
"Четверо "вагнеровцев", которые смогли закрепиться в здании, были ликвидированы. Потери агрессора доразведываются", – сообщили пограничники.
Как сообщал OBOZREVATEL, командир отдельной тактической группы аэроразведки "Птицы Мадьяра" заявил, что за последние сутки армия противника не достигла ни единой территориальной победы в Бахмуте. Враг мстит за свои неудачи беспрерывным и безжалостным обстрелом города из "градов", артиллерии, минометов.
В институте изучения войны убеждены, что вражеские солдаты стремятся захватить Бахмут к годовщине своего вторжения в Украину. Военные эксперты говорят, что для этого захватчикам нужно достичь значительно более высоких темпов наступления, чем наблюдались в последнее время.
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