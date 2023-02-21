''Никаких территориальных успехов у врага нет'': защитник Бахмата ''Мадьяр'' о ситуации в городе. Видео

Командир отдельной тактической группы аэроразведки "Птицы Мадьяра" заявил, что за последние сутки армия противника не достигла ни единой территориальной победы в Бахмуте Донецкой области. Враг мстит за свои неудачи беспрерывным и безжалостным обстрелом города из "градов", артиллерии, минометов.

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Также российские захватчики регулярно производят попытки штурмовать линию обороны сразу с трех сторон: юго-западной, юго-восточной и северной. Об этом сам "Мадьяр" рассказал на своем Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Ситуация остается напряженной, тяжелой, но, уверяю вас, контролируемой нашими войсками. В дальнейшем подразделениями ВСУ, Нацгвардии, ТРО, пограничников Бахмут будет удерживаться, пока нам хватит сил", – подчеркнул он.

В этом же обращении защитник призвал украинцев продолжать участвовать в сборе средств на дроны. Благодаря этим летательным аппаратам Силы обороны существенно нарушают планы врага и делают его беспомощным в стратегических боях за Бахмут.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Мадьяр" опроверг заявления российской пропаганды, которая сообщила в ООН о том, что якобы украинские войска применяют на восточном фронте химическое оружие. Боец показал боеприпасы, которые они применяют против оккупантов, и отметил, что цель наших военных защитить свою землю, а не уничтожить.

В институте изучения войны убеждены, что вражеские солдаты стремятся захватить Бахмут к годовщине своего вторжения в Украину. Военные эксперты говорят, что для этого захватчикам нужно достичь значительно более высоких темпов наступления, чем наблюдались в последнее время.

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