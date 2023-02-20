newspaper
img

Мы защищаем свою землю, а не выжигаем ее: защитник Бахмута "Мадьяр" опроверг упреки в использовании химического оружия. Видео

Марина Погорилко
War
2 минуты
3,9 т.
'Мадьяр' опроверг упреки роспропаганды в использовании химического оружия

Защитник Бахмута "Мадьяр" опроверг заявления российской пропаганды, которая сообщила в ООН о том, что якобы украинские войска применяют на восточном фронте химическое оружие. Боец показал боеприпасы, которые они применяют против оккупантов, и отметил, что наши военные имеют целью защитить свою землю, а не уничтожить.

Видео дня

Соответствующее видео командир отдельной тактической группы аэроразведки SARG "Птицы Мадьяра" опубликовал в своем Telegram. Он подчеркнул, что не намерен оправдываться, но во избежание новых манипуляций все же решил отреагировать (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Мы защищаем свою землю, а не выжигаем ее: защитник Бахмута ''Мадьяр'' опроверг упреки в использовании химического оружия. Видео
Мы защищаем свою землю, а не выжигаем ее: защитник Бахмута ''Мадьяр'' опроверг упреки в использовании химического оружия. Видео

Мадьяр показал, что его бойцы имеют на вооружении осколочно-бронебойные и термобарические боеприпасы, которые они сбрасывают на головы захватчиков.

"Сознательная Европа, объясняю, мы, в отличие от тех зверей, – люди. Мы защищаем свою землю, своих детей, своих родителей и свои семьи, а те у**бки, пришли на нашу землю и убивают наши семьи, грабят наши дома, разрушают наши города, наши села, нашу инфраструктуру и предлагают нам "русский мир", – эмоционально объяснил военный.

Напомним: ранее Мадьяр рассказал, что Россия начала прибегать к новой тактике в боях за украинский Бахмут. "Вагнеровцев", которые там воюют, заменяют кадровыми военными. В то же время, продвижение оккупантов на пути в город остановлено. Однако сдерживание противника дается большой ценой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– газета Financial Times опубликовала материал, в котором говорится о якобы увеличении контрабанды оружия, людей и товаров из Украины на фоне войны. В МИДе уже отреагировали на него, заявив, что так у авторитетных западных медиа рождается дезинформация с целью дискредитировать международную военную помощь Украине, а также призвали провести расследование;

– во временно оккупированном РФ Мелитополе в Запорожье сейчас работает менее половины школ. У них мало учеников и не хватает учителей, а о нормальной учебе при этом речь не идет – школьникам вместо знаний дают пропаганду.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!