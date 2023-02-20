Мы защищаем свою землю, а не выжигаем ее: защитник Бахмута ''Мадьяр'' опроверг упреки в использовании химического оружия. Видео

Защитник Бахмута "Мадьяр" опроверг заявления российской пропаганды, которая сообщила в ООН о том, что якобы украинские войска применяют на восточном фронте химическое оружие. Боец показал боеприпасы, которые они применяют против оккупантов, и отметил, что наши военные имеют целью защитить свою землю, а не уничтожить.

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Соответствующее видео командир отдельной тактической группы аэроразведки SARG "Птицы Мадьяра" опубликовал в своем Telegram. Он подчеркнул, что не намерен оправдываться, но во избежание новых манипуляций все же решил отреагировать (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Мадьяр показал, что его бойцы имеют на вооружении осколочно-бронебойные и термобарические боеприпасы, которые они сбрасывают на головы захватчиков.

"Сознательная Европа, объясняю, мы, в отличие от тех зверей, – люди. Мы защищаем свою землю, своих детей, своих родителей и свои семьи, а те у**бки, пришли на нашу землю и убивают наши семьи, грабят наши дома, разрушают наши города, наши села, нашу инфраструктуру и предлагают нам "русский мир", – эмоционально объяснил военный.

Напомним: ранее Мадьяр рассказал, что Россия начала прибегать к новой тактике в боях за украинский Бахмут. "Вагнеровцев", которые там воюют, заменяют кадровыми военными. В то же время, продвижение оккупантов на пути в город остановлено. Однако сдерживание противника дается большой ценой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– газета Financial Times опубликовала материал, в котором говорится о якобы увеличении контрабанды оружия, людей и товаров из Украины на фоне войны. В МИДе уже отреагировали на него, заявив, что так у авторитетных западных медиа рождается дезинформация с целью дискредитировать международную военную помощь Украине, а также призвали провести расследование;

– во временно оккупированном РФ Мелитополе в Запорожье сейчас работает менее половины школ. У них мало учеников и не хватает учителей, а о нормальной учебе при этом речь не идет – школьникам вместо знаний дают пропаганду.

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