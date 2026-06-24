"Всё тщательно просчитано": Зеленский впервые рассказал об операции в Крыму. Видео

Операция Украины в Крыму основана на четком расчете и уже приносит результаты. Дальнейшее развитие событий зависит от решений международных партнеров о поддержке Украины.

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Об этом в своем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что ход этой операции подтверждает правильность выбранного подхода.

Президент отметил, что Украина обсуждала с партнерами в рамках G7 конкретные решения, которые могут усилить её возможности. Если соответствующие договоренности будут воплощены в жизнь, Киев сможет оперативно обеспечить условия для принуждения России к миру.

"Российская военная логистика на временно оккупированной территории Украины и само пребывание оккупантов там чрезвычайно затруднены. Это правильный сигнал России. Сигнал о том, что России точно не удастся безнаказанно и легко украсть землю украинского народа и любого другого народа из тех, кому сейчас угрожают российские амбиции", — заявил Зеленский.

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