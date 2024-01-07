В Покровске под завалами обнаружили тело еще одной жертвы удара РФ

В Покровском районе Донецкой области, который накануне, 6 января, российские оккупанты атаковали ракетами, по состоянию на 16:00 продолжается поисково-спасательная операция на местах попаданий. Спасатели в райцентре нашли под завалами еще одно тело: на этот раз подтверждена гибель мужчины.

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В селе Ривне, где утром нашли тело 3-летнего ребенка, найдены фрагменты тел: их идентифицируют. О текущей ситуации на месте очередных терактов РФ рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 15:00 количество подтвержденных жертв ракетного удара РФ в Покровске возросло до двух человек: под завалами одного из двух разрушенных российскими ракетами частных домов спасатели обнаружили тело мужчины. Еще вчера им удалось разыскать останки женщины.

"Спасен 1 человек, продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску 3 человек, из них 2 детей. В настоящее время спасателями разобрано 62 т разрушенных элементов домов. Проводится сбор фрагментов тел для дальнейшей идентификации погибших", – отметили в ГСЧС.

В селе Ривне, где оккупанты прямым попаданием уничтожили дом, где находились трое взрослых и трое детей, утром обнаружили тело трехлетнего ребенка.

"На месте разрушенного дома продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску 5 человек, из них 2 детей, разобрано 40 т разрушенных элементов дома. Проводится идентификация найденных фрагментов тел", – добавили в ГСЧС.

Для проведения поисков привлечены 76 человек и 20 единиц техники, в проведении операции помогают также специально обученные собаки.

"Из них от ГСЧС – 33 человека и 9 ед. техники, кинологические расчеты Павлоградского поисково-спасательного кинологического отряда "Антарес" (12 человек, 9 собак и 2 ед. техники), от Национальной полиции – 26 человек и 5 ед. техники, от местных органов власти – 3 человека и 2 единицы техники, от предприятия МетИнвест 2 человека, 2 единицы техники", – рассказали в ГСЧС.

Также на месте обстрелов работает отделение БПЛА и психолог ГСЧС, оказывающий помощь пострадавшим.

Напомним, около 15 часов 6 января россияне второй раз за сутки ударили по Покровскому району. По райцентру и селу Ровно они запустили восемь ракет С-300. Одна из них попала прямо в жилой дом.

В Донецкой ОВЕ вечером того же дня заявили, что Россия убила 11 мирных жителей, среди которых пятеро детей. В Офисе генерального прокурора и ГСЧС были более осторожны с оценками и до того, как был найден погибший ребенок, признавали гибель одной женщины в Покровске. Остальные же люди, находившиеся в разрушенных домах, сейчас ищут, не констатируя их смерть до обнаружения тел.

По данным главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, в Покровске в результате вражеских ударов повреждены 134 частных дома и 15 многоэтажек, в Ровно – повреждения получили 80 домов, фельдшерско-акушерский пункт и админздание.