В Польше для участия в Украинском легионе уже зарегистрировались несколько тысяч человек, – Сикорский

В Польше формируют новое добровольческое военное подразделение из украинцев, готовых присоединиться к Силам обороны в борьбе с российским агрессором. Речь идет об Украинском легионе, для участия в котором уже записалось несколько тысяч человек.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Радослав Сикорский на Public Forum в Вашингтоне, где проходит саммит НАТО. Слова политика процитировало агентство "Интерфакс-Украина".

Он пояснил, что в стране проживает до миллиона украинцев обоих полов, и именно из них начали формировать первую украинскую бригаду добровольцев. Несколько тысяч из них уже зарегистрировались для участия в таком призыве.

"Что интересно, многие из них действительно хотят служить и ротировать своих соотечественников, но они говорят: мы не хотим быть отправлены в бой, не будучи надлежаще обученными и экипированными", – утверждает Сикорский.

Он пояснил, что именно поэтому Польша займется обучением и экипировкой добровольцев, а затем они будут "предоставлены Украине" как подразделение с правом возвращения в Польшу после прохождения ротации.

"Если бы так поступила каждая европейская страна, у Украины было бы несколько бригад", – выразил убеждение польский министр.

Отметим, что создание в Польше добровольческого легиона с возможным участием иностранцев предусмотрено Соглашением о гарантиях безопасности, на днях подписанного между Киевом и Варшавой. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что каждый гражданин Украины, который решит войти в ряды добровольческого легиона, сможет подписать контракт с ВСУ.

Министр обороны Рустем Умеров также призвал всех находящихся в Европе украинцев присоединиться к Украинскому легиону – как специальному добровольческому подразделению, которое будет тренироваться на территории Польши для защиты Украины. Он отметил, что добровольцы получат современную подготовку от союзников – не только Польши, но и Литвы и других стран ЕС. Кроме того, легион будет оснащен лучшим оборудованием от международных партнеров, что повысит его эффективность на поле боя.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ГУР объяснили, на каких условиях иностранцы воюют за Украину. Там подчеркнули, что граждане других стран делают это добровольно на условиях контракта с Министерством обороны, к тому же они вправе разорвать его по собственной инициативе.

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