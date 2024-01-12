В Польше задержали подростка из Чехии, который ехал воевать за Украину: выяснились подробности

В четверг, 11 января, на границе Польши с Украиной задержали 15-летнего парня из чешского города Острава. Подросток заявил, что хотел уехать в Украину воевать против российских оккупантов.

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С собой школьник захватил паспорт и некоторые вещи. Об этом сообщает издание Seznam Zprávy со ссылкой на отдел пограничной охраны польской части Силезии.

Отмечается, что юноша вышел из дома в среду, 10 января, но не пришел в школу. Когда родители узнали, что сына не было на занятиях, они обратились в полицию.

Информацию о парне чешские правоохранители передали своим польским коллегам, которые служат в отделении в Хотебуге, Чехия. Местонахождение "беглеца" быстро установили по его телефону и остановили фактически уже на границе с Украиной – в польском Перемышле.

"Оказалось, что школьник упаковал паспорт дома, чтобы поехать в Украину воевать против агрессоров из России. Ему оставалось только пересечь польско-украинскую границу", – пишет чешское издание.

Там добавили, что "благодаря быстрому продвижению пограничной полиции Силезии и безупречному международному сотрудничеству", несовершеннолетнего чеха вывезли дальше на территорию Польши, откуда вернули домой в Остраву.

Как сообщал OBOZ.UA, с 2024 года в Чехии ощутимо изменились правила проживания для украинцев. В частности, с 1 января беженцам запретили выбирать место и тип жилья, но вместе с тем повысили выплаты на его аренду для уязвимых категорий.

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