В поселке Томаковка на Запорожье неизвестные украли КАБ и 'Шахед': военные просят вернуть

В Запорожской области неизвестные украли российский дрон-камикадзе типа Shahed, который упал под действием средств радиоэлектронной борьбы во время воздушной атаки. Так же исчезла российская корректированная авиабомба (КАБ).

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Оба инцидента произошли в поселке Томаковка Никопольского района, и военные просят воров вернуть вражеские боеприпасы ради их же безопасности. Об этом сообщил Telegram-канал DroneBomber инженера и тестировщика программного обеспечения для БПЛА.

Он подчеркнул, что специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям должны обезвредить КАБ и "Шахед", которые не сдетонировали после падения.

"Подумай головой, друг! Я обещаю, что полиция тебя не тронет, просто верни КАБ!" – сперва с юмором отметил автор.

Также он добавил, что эти средства поражения важно вернуть не только потому, что они опасны, но и потому, что в них содержатся ценные компоненты.

Например, во вражеском БПЛА может быть приемник "Комета", который применяется на цифровых подстанциях и очень усложняет работу украинским комплексам радиоэлектронной борьбы с глушением беспилотников. Также этот приемник россияне начали ставить и на модули планирования и коррекции для авиационных бомб, чтобы ничто не мешало им попадать в нужную цель.

"Окей, по*уй на тот КАБ! Верните "Шахед"! На*уя вам тот "Шахед!" Имейте совесть, там очень ценные компоненты для нас! Я сейчас не шучу, какой-то умник реально спи*дил "Шахед". Друг, если ты меня читаешь, отдай мне "Комету", остальное оставь себе…" – эмоционально отреагировал DroneBomber.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская ПВО во время российских воздушных атак не только сбивает ударные БПЛА, но и противодействия им с помощью радиоэлектронных помех. Именно поэтому часть дронов-камикадзе попадает в список "локационно потерянные", либо же улетает в Беларусь или обратно в РФ.

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