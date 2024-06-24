В пожаре на берлинском заводе производителя систем ПВО Iris-T подозревают Россию: что известно

В поджоге металлургического завода в Берлине подозреваются российские диверсионные группы. Предприятие принадлежит компании Diehl, которая помогает Украине по ПВО, в частности, с Iris-T.

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Об этом сообщает издание Wall Street Journal, которое ссылается на свои источники в органах безопасности страны. Таким образом, россияне пытаются сорвать поставки оружия и боеприпасов в Украину.

Пожар нанес, по данным компании, ущерб на десятки миллионов евро.

На месте ЧП в течение нескольких дней работало две сотни пожарных. Они пытались потушить огонь, но техническое помещение на втором этаже здания завода сгорело дотла.

Анонимные сотрудники служб безопасности сообщили журналистам, что майский вероятный поджог может быть частью российских диверсий. Впрочем, в полиции предполагали тогда, что причиной возгорания мог быть технический дефект.

"Компания по страхованию от пожаров пришла к такому же выводу как и полиция. Но в немецких органах безопасности подозревают, что за пожаром все же стояли опытные профессионалы", – заявил на прошлой неделе генеральный директор Diehl Metal Applications Томас Хер.

Стоит отметить, что Россия все чаще вербует гражданских, преимущественно преступников через Telegram для осуществления такой атаки. Журналисты предполагают, что эти люди получают деньги в криптовалюте и некоторые могут даже не знать, что работают на страну-агрессора.

"Это сродни экономике подработок для диверсий и террора: преступников набирают, как водителей Uber, но эффект часто такой же, как с использованием профессионалов", – рассказывают источники издания Wall Street Journal.

Заметим, что компания Diehl имеет более 10 заводов на территории Германии, и работающие на "сферу обороны", в том числе и производящие IRIS-T, расположены в других частях страны. В начале июня в компании рассказали, что планируют производить в год 10 комплексов ПВО.

Напомним, 3 мая в немецком Берлине вспыхнул мощный пожар на металлургическом заводе "Diehl Metall", который является производителем, в частности, систем ПВО IRIS-T. Город накрыло черным облаком ядовитого дыма.

Как сообщал OBOZ.UA, днем, 24 июня, в России произошел мощный пожар на территории научно-исследовательского института "Платан" в городе Фрязино под Москвой. Пытаясь спастись, два человека выпрыгнули из окна и разбились, судьба еще шестерых неизвестна. На этом предприятии оккупанты изготавливают электронные компоненты для оборонно-промышленного комплекса страны-агрессора.

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