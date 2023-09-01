В Пскове снова пожаловались на налет БПЛА: была слышна стрельба. Видео

В российском Пскове снова пожаловались на налет БПЛА. В городе была слышна стрельба.

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Соответствующие кадры появились в Telegram. Звуки автоматных очередей, предварительно, связывали с тем, что город пытаются атаковать дронами (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Примечательно, что незадолго до этого в небе над Псковом заметили летевший якобы из Прибалтики неопознанный объект.

"Он летел на высоте 1000 метров со скоростью 120 км в час. Тогда военные объявили сигнал "Режим" и подняли в воздух истребители, чтобы его сбить. Однако пропал он так же быстро, как и появился", – пишут росСМИ.

Позже начали сообщать о новом налете беспилотников и стрельбе по ним в районе аэродрома, по которому уже недавно наносили удар БПЛА.

"Пост контроля воздушного пространства в Псковской области принял меры по нейтрализации единичного неопознанного объекта", – сообщил вскоре губернатор региона.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 29 августа на территории РФ было "громко". Многие города Российской Федерации атаковали беспилотники. По данным оккупантов, взрывы прогремели в Пскове, Брянске, Туле и т. п.

Как писал OBOZREVATEL, в ночь на 30 августа, впервые с начала полномасштабной войны, одновременно с украинцами не спали сразу несколько регионов РФ: Псковская, Брянская, Калужская, Орловская, Рязанская, Тульская и Московская области. Россияне почувствовали на себе всю "прелесть" ночных ударов беспилотников и разозлились от утверждений МО РФ об "эффективной работе" родной ПВО и о том, что "атака успешно отбита".

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