'Добро пожаловать в 24 февраля': как россияне отреагировали на массированную атаку Пскова, Брянска и Тулы. Фото и видео

Вечером 29 августа на территории РФ было "шумно". Многие города Российской Федерации атаковали беспилотники.

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Об этом сообщают росСМИ. По данным оккупантов, взрывы прозвучали в Пскове и Брянске, а в Туле горит военный аэродром.

Одна из версий "расследования" россиян относительно атаки беспилотников – это их запуск с территории Латвии.

На этом "поток мыслей" не остановился и оккупанты пришли к выводу, что ударные дроны могли быть запущены со стороны Эстонии.

Отметим, что расстояние от российского Пскова до любого ближайшего города на границе Эстонии с Рф – 700-800 км.

Россияне были очень взволнованы многочисленными обстрелами территории их страны. А в сети были опубликованы многочисленные видео, на которых запечатлены "бавовны".

"Добро пожаловать в 24 февраля", – говорится один из россиян на видео.

Напомним, что взрывы этой ночью гремели в российских Брянске и Туле. Подробнее об этом читайте по ссылке.

Кроме того, громко было и в Пскове. В ночь с 29 на 30 августа два десятка неизвестных дронов атаковали военные объекты в российском Пскове. Там раздались взрывы и стрельба, а на военном аэродроме "Кресты" вспыхнул пожар.

Как сообщал OBOZREVATEL, в РФ считают, что для атак на бизнес-центр "Москва-сити" в российской столице могли использоваться беспилотники типа "Бобер". Пропагандисты жалуются, что поврежденное здание, как и во время пандемии, начало пустеть, переходя на дистанционную работу.

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