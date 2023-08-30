В русских Брянске и Туле взрывы: местные сообщают об атаке дронов. Видео

Ночью в среду, 30 августа, в России было неспокойно. Взрывы в частности прогремели в Брянске и Туле, после чего там вспыхнули пожары.

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Местные жители заявили об атаке БПЛА. Они успели снять пролет дрона над Брянском – на кадрах можно услышать его гудение.

Вскоре в Брянске раздался повторный взрыв. Дрон упал на завод "Кремний ЭЛ" – один из крупнейших российских производителей микроэлектроники. Предварительно, есть разрушения – на место прибыли скорая и МЧС.

Тем временем губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о якобы успешной работе ПВО, которая "сбила" над городом три БПЛА.

В Туле после взрывов тоже вспыхнул пожар, в небо поднимался дым.

Добавим, что этой ночью в московских аэропортах Внуково и Домодедово был объявлен режим "Ковер". Аналогично – в Тульской, Липецкой, Орловской и Калужской областях РФ. Также небо было закрыто над частью Московской области – над Серпуховым и Коломной.

Этот план вводится, когда в небе замечают неизвестные или опасные объекты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь с 29 на 30 августа два десятка неизвестных дронов атаковали военные объекты в российском Пскове. Там раздались взрывы и стрельба, а на военном аэродроме "Кресты" вспыхнул пожар.

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