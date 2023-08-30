Военные объекты Пскова атаковали дроны-камикадзе: повреждены 4 самолета Ил-76. Фото и видео

В ночь с 29 на 30 августа два десятка неизвестных дронов атаковали военные объекты в российском Пскове. Там раздались взрывы и стрельба, а на военном аэродроме "Кресты" вспыхнул пожар.

Видео дня

Об этом сообщили мониторинговые каналы и российские СМИ. По данным последних, в результате атаки БПЛА были повреждены по меньшей мере четыре военно-транспортных самолета Ил-76 334-го военно-транспортного полка (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"В результате атаки беспилотников повреждения получили четыре самолета Ил-76. Начался пожар, огнем охвачены два воздушных судна", – передают пропагандисты. Таких самолетов в РФ выпускают всего до пяти штук в год.

Небо над Псковом, областью и ближайшими регионами полностью закрыли для пролета самолетов. В районе международного аэропорта был виден огонь и дым, подъезды к нему тоже перекрыли.

"Предварительно, один из дронов попал в топливозаправочный комплекс на территории псковского аэропорта", – писали росСМИ.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что минобороны РФ отражает атаку беспилотников на Псков. По предварительной информации, жертв нет, а масштаб разрушений уточняется. Позже губернатор написал, что все рейсы в аэропорту Пскова отменены вплоть до четверга.

Местные жители сообщали об автоматных очередях – таким образом российские военные пытались сбить дроны.

Позже в районе псковского аэропорта слышали повторный взрыв и звуки стрельбы из автоматического оружия.

По словам местных жителей, в Пскове кроме аэропорта БПЛА также атаковали Череху, где находятся пункты постоянной дислокации 76-й дивизии ВДВ и 2-й отдельной бригады специального назначения ГРУ. Там тоже звучали взрывы.

В Пскове после взрывов был введен план "Эдельвейс" – он предусматривает сбор личного состава МВД. Сообщается, что спецслужбы были переведены на усиленный режим, а большинство силовиков оцепили аэропорт.

Добавим, что взрывы этой ночью также гремели в российских Брянске и Туле. Подробнее об этом читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в РФ считают, что для атак на бизнес-центр "Москва-сити" в российской столице могли использоваться беспилотники типа "Бобер". Пропагандисты жалуются, что поврежденное здание, как и во время пандемии, начало пустеть, переходя на дистанционную работу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!