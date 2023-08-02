В России обвинили в атаке на Москву украинские дроны 'Бобер': что известно о разработке. Фото

В РФ считают, что для атак на бизнес-центр "Москва-сити" в российской столице могли использоваться беспилотники типа "Бобер". Пропагандисты жалуются, что поврежденное здание, как и в период пандемии, начало пустеть, переходя на дистанционную работу.

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Как пишет российский "Коммерсантъ", следствие пока не раскрывает деталей атаки, но источники, близкие к нему, полагают, что для атак могли использоваться именно "Бобры", отличающиеся формой киля и темно-голубой расцветкой. Обломки такого цвета якобы были изъяты в больших количествах возле башни "Москвы-сити", где расположены российские министерства.

Что известно о БПЛА "Бобер"

Первые свидетельства о БПЛА "Бобер" появились в 2022 году, когда украинский блогер Игорь Лаченков объявил совместный сбор с "Говор Хелп" на ударные дроны для Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР). 11 мая он показал фото беспилотника и заявил, что враг уже понес потери из-за него.

По данным СМИ, впервые "Бобры" использовались для атаки на Москву и Подмосковье 30 мая. Как пишет Newsweek, дроны такого типа существуют уже много лет, но нет никаких указаний на то, что они в том виде, который был замечен в Москве, использовались до начала масштабной войны РФ против Украины.

Характеристики беспилотников "Бобер"

"Бобер" построен по аэродинамической схеме "утка" с толкательным винтом сзади, что позволяет быстро менять высоту полета для ухода от средств ПВО. Он похож на иранский "шахед" внешне, но более уязвим для систем РЭБ, отмечают эксперты.

Считается, что его запас хода превышает 1000 км. Один такой дрон-камикадзе стоит в среднем 110 тысяч долларов.

"Он летает очень медленно и очень устойчиво, с явным упором на дальность полета", – говорит британский эксперт по беспилотникам Стив Райт.

По его словам, у атаковавшего Москву дрона, судя по имеющимся фото- и видеокадрам, двигатель внутреннего сгорания. БПЛА оснащен пропеллером и ходовой частью, что указывает на то, что "Бобер" запускается в воздух с асфальта. Райт подчеркивает, что "Бобер" может быть уязвим для РЭБ и помех, но для оператора будет огромной победой, если хотя бы один или два БПЛА уклонятся от средств защиты.