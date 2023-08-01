'Угроза очевидна': в Кремле прокомментировали новую атаку дронов на Москву

В Кремле уже успели отреагировать на новые взрывы в столице России. Так, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "опасность действительно существует".

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Как сообщают российские СМИ, утром 1 августа в Москве сообщили о новой атаке беспилотников на город. Известно, что один из дронов попал в башню "Москва-Сити", как и во время предыдущей атаки.

"Действительно, угроза существует, она очевидна, принимаются меры", – заявил по этому поводу приспешник Путина.

Он также ответил на заявление представительницы МИД РФ Марии Захаровой, сравнившей атаку беспилотника по "Москва-Сити" с терактом 11 сентября 2001 года в США. Песков отметил, что в Кремле никаких аналогий между этими событиями не видят.

Напомним, что повторная атака дронов по району "Москва-Сити" показала, что системы противовоздушной обороны российской столицы не способны эффективно защищать даже правительственные постройки. Так, в ночь на вторник столичный район Москвы вторично за три дня был атакован беспилотниками.

Ранее сообщалось, что после каждой "атаки БПЛА" на территории РФ, которую Кремль всегда приписывает Киеву, а ПВО "успешно отбивает", россияне призывают уничтожать какие-то "пункты принятия решений" в Киеве. Очередным поводом для их истерики стали новые взрывы в столице РФ, в том числе падение дрона среди башен "Москва-Сити" 1 августа.

Предыдущая атака беспилотников прошла ночью 30 июля. Тогда Москву якобы атаковали три "украинских беспилотника", один из которых российская противовоздушная оборона "уничтожила". Остальные два были "подавлены" и они "потерпели крах" на территории бизнес-центра "Москва-Сити", где вспыхнул пожар и был поврежден ряд этажей.

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