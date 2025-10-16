В пятницу могут объявить перемирие для ремонта линий питания ЗАЭС – Sky News

Страна-террорист Россия рассматривает возможность краткосрочного прекращения огня возле Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) для проведения ремонтных работ на линиях электропередач. Руководитель "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что временная остановка боевых действий вблизи Запорожской АЭС может быть введена уже в ближайшее время.

О возможности введения "периода покоя" сообщает Sky News, ссылаясь на российские государственные СМИ. Уточняется, что одна из линий находится на оккупированной Россией территории, другая – на украинской.

Российская сторона заявила о готовности временно приостановить боевые действия вокруг Запорожской АЭС, чтобы отремонтировать линии электропередач, которые были повреждены в результате боевых действий.

По словам Алексея Лихачева, речь идет о "периоде спокойствия", который должен обеспечить доступ ремонтных бригад к обеим линиям электроснабжения. Он подчеркнул, что решение пока предварительное и требует взвешенного подхода.

Блэкаут на ЗАЭС

23 сентября Запорожская атомная электростанция снова осталась без внешнего питания после повреждения последней высоковольтной линии 750 кВ. Это уже десятый случай потери подключения к энергосистеме с начала широкомасштабного вторжения России. Из-за инцидента крупнейшая атомная станция Европы более двух недель работала в аварийном режиме, используя дизель-генераторы для поддержания систем охлаждения шести энергоблоков и бассейнов с отработанным топливом.

Россия устроила провокацию с обесточиванием оккупированной электростанции, поскольку пытается переподключить ее к собственной энергосистеме. Такой сценарий является угрожающим, потому что у оккупантов в "Росатоме" нет специалистов, которые могли бы эффективно управлять станцией, модернизированной уже в независимой Украине.

Напомним, российские оккупантыатаковали Нежин с помощью ударных дронов и повредили гражданскую инфраструктуру, в частности терминал "Новой почты" и многоэтажку. Под утро 16 октября в Чернигове взрывами повреждено одно из предприятий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!