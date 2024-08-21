В Раде поддержали законопроект об отсрочке от мобилизации для тех, чьи близкие родственники погибли или исчезли во время боевых действий

Депутаты Верховной Рады в среду, 17 августа, большинством голосов поддержали законопроект № 11391, предусматривающий предоставление отсрочки от мобилизации гражданам, чьи близкие родственники, в том числе неполнородные брат или сестра, погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях при действии военного положения. Документ был принят за основу и сразу в целом.

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Об этом сообщили нардепы Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк. "Рада проголосовала за основу и в целом законопроект № 11391 об отсрочке неполнородным родственникам. За – 300 (за основу); 310 (в целом)! Единодушно! Конституционным большинством!" – написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что был инициатором указанного законопроекта и давно поднимал вопрос о необходимости отсрочки мужчинам, у которых неполнородный брат или сестра погибли или пропали без вести на войне.

"Ведь в законе о мобилизации до сих пор было об отсрочке только для полнородных. Наконец-то исправляем эту несправедливость. Напомню, что этот законопроект единодушно поддержали на Комитете нацбезопасности, а также в Министерстве обороны", – рассказал парламентарий.

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