В Раде приняли законопроект, решающий проблему утилизации биоматериала в случае смерти военного

Депутаты Верховной Рады большинством голосов приняли законопроект №10448 по утилизации замороженной спермы погибших военных. Согласно изменениям, репродуктивные клетки будут храниться бесплатно в течение трех лет с момента гибели или признания погибшим.

"За" проголосовали 264 парламентария. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Рада исправила норму закона относительно военнослужащих в части обеспечения их права на биологическое отцовство (материнство). За законопроект № 10448 в целом – 264", – написал он в своем Telegram-канале.

В соответствии с принятым проектом закона:

– в случае гибели или признания умершим в установленном порядке лица, репродуктивные клетки которого сохраняются, их безвозмездное хранение соответственно осуществляется в течение трех лет с момента гибели этого лица, а по истечении этого срока дальнейшее хранение таких клеток может быть продлено за счет другого лица, определенного в распоряжении лица относительно собственных репродуктивных клеток,

– лицо, репродуктивные клетки которого хранятся в соответствии с законодательством, вправе распорядиться ими на случай своей смерти,

– в случае использования для зачатия ребенка репродуктивных клеток лица, осуществившего соответствующее распоряжение на случай своей смерти, это лицо признается отцом или матерью рожденного таким образом ребенка,

– волеизъявление лица, совершенное и удостоверенное нотариально, до введения в действие нового закона относительно собственных репродуктивных клеток является основанием для применения вспомогательных репродуктивных технологий с использованием этих репродуктивных клеток.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре президент Владимир Зеленский подписал закон, в котором говорилось о запрете хранить замороженную сперму погибших украинцев. Новая норма вызвала общественный резонанс. Автор законопроекта депутат Оксана Дмитриева рассказала, что правка об утилизации была добавлена перед вторым чтением, а внесший ее нардеп Михаил Радуцкий пообещал, что до марта проблема будет решена и Рада "без колебаний" проголосует за необходимые изменения.

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