В Украине запретили использовать сперму военных после их гибели: что не так с законом и какие перспективы урегулирования

Украинским женщинам на законодательном уровне запретили хранить замороженные репродуктивные клетки их погибших супругов. Закон, который вызвал общественный резонанс, президент Владимир Зеленский подписал в конце ноября 2023 года.

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Как говорится в тексте закона, "в случае гибели или признания умершим в установленном порядке лица, репродуктивные клетки которого сохраняются, их хранение прекращается с последующей утилизацией". Жены павших военных забили тревогу, ведь уже с марта клиники будут обязаны утилизировать замороженную ранее сперму.

Одну из историй семьи погибшего защитника рассказала адвокат Елена Бабич.

"На днях консультировала вдову военнослужащего. Молодой парень, мечтали иметь детей. Криоконсервировали сперму, перед тем как идти на фронт. Оформили все необходимые документы – договор, доверенность на жену, заявление об использовании спермы для рождения столь желанного общего ребенка. Муж погиб. ...Вот как объяснить убитой горем женщине, ...что пока ее муж защищал государство и погиб, наши законотворцы буквально лишили его права быть отцом после своей смерти?! Извините, но я до сих пор не могу понять мотивов принятия этого запрета. Зачем государство вместо того, чтобы предложить легальный вариант, заставляет вдов искать "обходные пути", чтобы иметь такого желанного ребенка от любимого мужчины, который погиб, защищая то же самое государство?!" – написала она в Facebook.

На ситуацию отреагировала автор законопроекта депутат Оксана Дмитриева. Она рассказала, что правка об обязательной утилизации спермы в случае гибели гражданина была добавлена перед вторым чтением. Правка была принята, но по сути она касается тех, кто будет хранить клетки в рамках государственной программы. Народная избранница заверила, что представит новую версию закона, которая должна отменить эту "античеловеческую" норму.

"Текст, который мы с коллегами подготовили к первому чтению, не содержит нормы об утилизации! Потому что я против таких норм. Во время подготовки законопроекта была дискуссия на эту тему, однако мы решили, что не будем предусматривать утилизацию. Ведь моя позиция: репродуктивные клетки – это собственность того, кто их хранит", – написала Дмитриева.

Она отметила, что правку об утилизации добавила не она.

"Ко второму чтению была подана поправка. Не моя. И несмотря на то, что я, как главный автор этого закона, была против – ее приняли. Почему у автора правки возникла такая идея – лучше спросить у него. Однако сейчас хочу немного успокоить жен наших защитников: подзаконные акты, механизмы, процедуры еще не разработаны, программа пока не начала работу. Данная правка должна касаться только тех, кто хранит клетки в рамках программы (которая еще не работает), и параллельно я подаю отдельный законопроект (он уже готов), который отменит эту античеловеческую норму", – сообщила Дмитриева.

Известно, что правку об утилизации внес нардеп Михаил Радуцкий – президент клиники "Борис" и внештатный советник президента Украины Владимира Зеленского.

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