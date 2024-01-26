Украина вернула тела 77 погибших военных

Украина продолжает возвращать тела своих павших защитников. 26 января на территорию нашего государства удалось вернуть останки 77 украинских воинов.

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Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными. Там отметили, что работа над возвращением павших Героев была сложной и поблагодарили за содействие Международный комитет Красного Креста.

"Состоялось очередное репатриационное мероприятие, по результатам реализации которого в Украину возвращены погибшие военнослужащие: на подконтрольную правительству Украины территорию сегодня возвращены тела (останки) 77 Защитников Украины", – говорится в сообщении.

В Координационном штабе рассказали, что работа по возвращению тел Героев была непростой и длительной. Над тем, чтобы украинских воинов их родные смогли похоронить на украинской земле, работали сотрудники Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными во взаимодействии с Объединенным центром при СБУ, МВД Украины (Секретариатом Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах), ВС Украины (ЦУ ЦВД), ГУ ГСЧС Украины в Сумской области, ГПС Украины, другими представительствами структур сектора безопасности и обороны Украины.

"Отдельная благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста", – добавили в Координационном штабе.

Останки воинов, погибших за Украину, будут доставлены в определенные государственные специализированные учреждения. Там представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты проведут необходимые экспертизы для идентификации погибших.

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