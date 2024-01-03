В районе Авдеевки идут позиционные бои, ВСУ возле Крынок отразили вражеские атаки: в ISW оценили ситуацию на фронте. Карта

ВСУ продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Херсонской области и отбивать штурмы российских войск. В частности, в течение 1 января украинские силы отразили несколько увеличенное количество российских наземных атак в районе Крынок.

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Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW). Вблизи Авдеевки 1-2 января продолжались позиционные боевые действия.

Информация из геолокационных снимков, опубликованных 2 января, свидетельствует, что российские войска продолжают движение к западу от Кармазиновки (11 км юго-западнее Сватового) и Площанки (15 км северо-западнее Кременной).

Украинские и российские силы также проводили активные бои 1 и 2 января северо-восточнее Купянска возле Синьковки и восточнее Петропавловки; юго-западнее Сватового вблизи Макеевки; к западу от Кременной у Тернов и Торского; и к югу от Кременной в районе Серебрянского леса.

Украинские войска, вероятно, атаковали зону расположения добровольческого отряда БАРС-16 "Кубань" (резервной боевой армии РФ) в оккупированном Лисичанске Луганской области.

Информация из геолокационных кадров, опубликованных 1 и 2 января, свидетельствует о том, что российские войска начали продвигаться на северные и восточные окраины Богдановки, расположенной к северо-западу от Бахмута.

Дополнительные геолокационные снимки, опубликованные 31 декабря, показывают, что войска РФ продолжили движение к северу от Курдюмовки, находящейся к юго-западу от Бахмута.

Отчеты украинских и российских источников подтверждают, что бои продолжались северо-западнее Бахмута в районе Богдановки и Хромового, а также юго-западнее Бахмута в районе Клищиевки, Андреевки и Курдюмовки.

Российские и украинские источники сообщали о позиционных боях северо-западнее Авдеевки, охватывающей Новобахмутовку, Бердичев, Авдеевский коксохимический завод, Степное, промзону, Первомайское и Невельское.

Согласно геолокационным снимкам, опубликованным 14 декабря и 1 января, видно, что российские войска ранее имели незначительное продвижение на северо-восточную границу Новомихайловки. Информация из российских и украинских источников подтверждает позиционные боевые действия недалеко от Марьинки, Новомихайловки, Победы и в направлении Парасковеевки.

В течение 1 и 2 января российско-украинские войска продолжали позиционные бои в районе границы между Донецкой и Запорожской областями, однако, на этом участке линия фронта оставалась без изменений.

Также в первый и второй день января украинские и российские источники сообщали о позиционных боях на западе и юге от Роботиного, а также вблизи Вербового и Новофедоровки.

Российский военкор заявлял, что погодные условия на западе Запорожской области оставались тяжелыми. Со своей стороны, украинский военный аналитик Константин Машовец отметил, что единицы из российского 234-го десантно-штурмового полка (ВДВ) и 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады продвигались к западу от Роботиного через Копани.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером во вторник, 2 января, российские оккупационные войска снова обстреляли Харьков, в городе раздавались сильные взрывы. Враг ударил по населенному пункту, предварительно это были С-300. В результате обстрела есть разрушение гражданской инфраструктуры.

Напомним, государство-террорист Россия утром 2 января подняло в небо 16 бортов бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС и осуществило пуски ракет по Украине, в том числе "Кинжалов". Они постоянно меняли вектор движения, но в основном с курсом на Киевщину, где в результате произошло попадание и падение обломков. Кроме этого, под обстрелом также находился Харьков.

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