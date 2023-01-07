В районе Кременной, Сватово и Бахмута идут бои, ''бавовна'' в Макеевке стала ударом для командования РФ – ISW

В районе населенных пунктов Кременная и Сватово продолжаются ожесточенные бои украинских военнослужащих против российских террористов. Оккупанты накануне провели ограниченную наземную атаку в районе Стельмаховки в 15 км к северо-западу от Сватово.

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Позиционные бои ведутся на Сватовском направлении, украинские войска атаковали российские позиции в районе Куземовки. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Также российские и украинские войска продолжили наступательные операции в районе Кременной. В Генштабе ВСУ заявили, что украинские войска отбили атаки российских войск в районе Макеевки в 22 км к северо-западу от Кременной и Площанки в 16 км к северо-западу от Кременной. В свою очередь минобороны России заявило, что к юго-западу от Кременной между Серебрянкой и Григоровкой действуют украинские диверсионно-разведывательные группы.

Украинские войска продолжали оборонять позиции к северо-востоку и югу от Бахмута. В Генштабе сообщили, что украинские войска отбили атаки россиян на сам Бахмут, к северо-востоку от Бахмута вблизи Спорного, Соледара, Красной Горы, а также к югу от Бахмута возле Клищевки и Курдюмовки.

Защитники Украины нейтрализовали российскую огневую точку на Бахмутском направлении, чтобы предотвратить подготовку к очередной российской контратаке в этом районе.

В ISW отмечают, что российские власти и военное руководство продолжают сталкиваться с негативной реакцией на удар 31 декабря по российской базе в Макеевке Донецкой области. Жители Самарской области написали петицию с требованием к властям России опубликовать список военнослужащих, погибших в результате забастовки, после того как 2 января губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил, что в результате забастовки погибли мобилизованные военнослужащие из Самарской области.

Кроме того, мобилизованный российский военнослужащий, переживший удар в Макеевке, опубликовал 3 января видео, в котором утверждает, что ответственность за инцидент несут командиры российского батальона и полка. По оценке ISW, российское информационное пространство продолжает использовать украинский удар в Макеевке для критики российского военного аппарата.

Напомним,в Макеевке была уничтожена база российских оккупационных войск, на которой они на тот момент праздновали Новый год. По предварительным оценкам, речь может идти о 400 погибших военнослужащих, которых недавно отправили в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный аналитик и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин считает, что в России в шесть раз занизили потери оккупантов из-за удара Вооруженных сил Украины по ПТУ №19 в оккупированной Макеевке. Если россияне говорят о 100 погибших, то на самом деле их может быть около 600 или даже больше.

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