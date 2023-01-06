Может быть в 6 раз больше: военный эксперт оценил потери оккупантов после 'бавовны' в Макеевке. Видео

Военный аналитик и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин считает, что в России в шесть раз занизили потери оккупантов из-за удара Вооруженных сил Украины по ПТУ №19 в оккупированной Макеевке. Если россияне говорят о 100 погибших, то на самом деле их может быть около 600 или даже больше.

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Об этом Левин сказал интервью Радио NV (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он также отметил, что в результате "бавовны" в Макеевке погибли высокопоставленные российские военные.

"Они сейчас цифру называли до 100 человек. Это говорит о том, что там на самом деле где-то 600, а может, даже и больше. Еще там погибли высокопоставленные чиновники", – говорит Левин.

Он объяснил, почему России не удалось скрыть настолько большие потери, хотя она уже неоднократно поступала так раньше. По словам эксперта, причина заключается в том, что последствия прилета активно снимали и публиковали в сети местные. "И все Z-патриоты, какие-то их "военкоры", они об этом писали, очень много говорили", – добавил он.

Также Левин прокомментировал фейк российской пропаганды о том, что в здании ПТУ в пустом помещении якобы лежали отобранные у мобилизованных телефона и удар якобы пришелся именно туда. Военный аналитик назвал эти выдумки "полным бредом".

Напомним, что ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что удар Вооруженных сил Украины по базе оккупантов в Макеевке принес армии РФ рекордные потери.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Макеевке была уничтожена база российских оккупационных войск, на которой они на тот момент праздновали Новый год. По предварительным оценкам, речь может идти о 400 погибших военнослужащих, которых недавно отправили в Украину.

– Минобороны страны-агрессора подтвердило удар через два дня, значительно уменьшив потери. "Бавовна" в Макеевке вызвала резкую критику военного руководства в российском информпространстве.

– А впоследствии в МО РФ назвали новое количество своих мобилизованных, ликвидированных в Макеевке. Сообщается, что при разборе завалов были обнаружены тела уже 89 оккупантов.

– Все ликвидированные "мобики" были из Самарской области. Траурные мероприятия в связи с их гибелью были запланированы в четырех городах РФ.

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